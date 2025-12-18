30평 가격에 40평… ‘클러스터용인 경남아너스빌’ 파격 설계

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

용인 양지지구의 랜드마크로 기대되는 ‘클러스터용인 경남아너스빌’이 독창적인 공간 설계로 수요자들의 시선을 잡고 있다. 이 단지의 최대 강점은 일반적인 상식을 깨는 ‘압도적인 실사용 면적’이다.전용 84㎡ 타입의 경우, 보통의 아파트가 약 32평 정도의 실사용 면적을 제공하는 것과 달리, 이곳은 약 39평 규모를 구현했다. 특화 설계를 통해 서비스 면적을 극대화함으로써 사실상 40평대와 다름없는 거주 환경을 완성한 것이다. 특히 거실 폭을 일반 아파트보다 1.7m 넓힌 6.2m 초광폭으로 설계해 개방감을 높였다. 이러한 설계력은 앞서 파주 운정 단지에서 127대 1의 경쟁률을 기록하며 이미 검증을 마쳤다.파격적인 가격과 금융 혜택도 돋보인다. 전용 84㎡ 분양가가 4억원대 초반부터 책정되어, 5~6억원대에 달하는 인근 신규 단지 대비 1억원 이상의 가격 메리트를 갖췄다. 계약금 5%에 1차 계약금 500만원 정액제, 중도금 60% 전액 무이자 혜택을 제공해 초기 자금 부담도 낮췄다.용인시 처인구 양지면 일원에 들어서는 이 단지는 지하 3층~지상 29층, 총 997세대의 대단지로 조성된다. 전용 84㎡와 123㎡로 구성되며, 견본주택은 마평동에서 운영 중이다.박영주 기자