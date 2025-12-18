KT, 임직원이 모은 ‘사랑의 쌀’ 소외이웃에 전달

이미지 확대 지난달 13일 KT EAST 광화문 사옥에서 진행된 ‘완밥식당’에서 ‘잔반제로’ 미션을 수행하고 기부에 동참한 KT 임직원들이 기념 촬영을 하고 있다. KT 제공

KT가 올해 전사 임직원의 참여로 조성된 약 28t의 ‘사랑의 쌀’을 종로푸드뱅크, 노원구청, 남동이행복한재단, 광주광역시 자원봉사센터, 부산광역푸드뱅크, 홍성군 자원봉사센터 등 전국 25개 지자체와 봉사센터에 기부했다고 18일 밝혔다.올해 KT가 기부한 사랑의 쌀은 전사 임직원 대상으로 진행한 ESG 캠페인 ’완밥식당’과 임직원이 모은 ‘디지콩’ 포인트를 통해 적립된 것이다.KT는 임직원들의 생활 속 친환경 습관을 독려하고 기부 문화 확산을 위해 친환경 캠페인과 기부를 연계한 캠페인을 연간으로 진행하고 있다. 특히 완밥식당은 구내식당 ‘잔반제로’ 캠페인으로 버려지는 음식물을 줄이는 일상 속 탄소저감 활동이다. 건전한 식문화를 장려하고, 세계 기아 문제 해결에 대한 공감대를 형성하기 위해 전국 주요 사옥에서 임직원 참여형으로 진행하고 있다. 이번 기부는 온오프라인을 통해 잔반제로 미션을 인증한 만큼 쌀이 적립되는 형식으로 진행돼 임직원들의 적극적인 참여가 이뤄졌다.디지콩은 전국의 KT 임직원이 봉사활동과 친환경 활동 인증으로 적립할 수 있는 사내 ESG 포인트다. 포인트는 기부하거나 친환경 제품 구매에 사용이 가능해 나눔의 선순환을 만드는 데 기여하는 KT의 주요 ESG 경영 활동 중 하나다.오태성 KT ESG경영추진실 상무는 “이번 기부는 임직원들의 봉사와 친환경 활동을 사회적 나눔으로 확대해 더욱 의미가 있다”며 “환경과 사회를 생각하는 임직원들의 마음을 담아 소외된 이웃과 함께하는 따뜻한 나눔 활동을 지속적으로 진행하겠다”고 말했다.서울비즈