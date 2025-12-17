이마트, 고향사랑기부제 참여 이벤트로 지역 상생 나선다

이미지 확대 이마트 고향사랑기부제 앱 배너 이미지

이마트가 연말을 맞아 고향사랑기부제를 통한 지역 상생과 나눔 문화 확산에 나선다.이마트는 이달 한 달간 이마트 앱에서 고향사랑기부제 참여 이벤트를 진행하며, 기부 고객에게 기존 혜택에 더해 추가 인센티브를 제공한다고 17일 밝혔다.고향사랑기부제는 개인이 자신의 고향이나 응원하고 싶은 지자체에 기부하면, 해당 지자체가 이를 주민 복지와 지역 발전에 활용하는 제도다. 기부자는 세액공제와 함께 지역 특산물 등 답례품을 받을 수 있어 지방 재정 보완과 지역경제 활성화를 동시에 도모하는 정책으로 평가받는다.이번 이벤트는 오는 31일까지 진행되며, 이마트 앱 내 고향사랑기부제 전용 페이지를 통해 10만원 이상 기부한 고객을 대상으로 한다. 참여 고객은 연말정산 세액공제와 기부금의 30% 이내 답례품에 더해 이마트 모바일 상품권인 ‘이마티콘’ 1만원을 추가로 받는다.답례품으로는 한우, 쌀, 딸기, 김치 등 각 지역 대표 특산물과 함께 성심당 상품권 등도 마련됐다. 이마트는 앱 메인 배너를 통해 참여 절차를 간소화하고, 임직원 참여도 독려해 캠페인 확산에 나서고 있다.이마트 관계자는 “전국 점포와 앱 플랫폼을 기반으로 고객과 함께하는 지역 상생 활동을 지속 확대할 방침”이라며 “지역 균형 발전과 사회적 책임 실천을 위해 고향사랑기부제 홍보와 참여 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.서울비즈