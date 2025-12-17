네이버, 기술과 플랫폼으로 소상공인 성장 기회 넓힌다

이미지 확대 최수연(가운데) 네이버 대표가 ‘비로컬위크’ 캠페인 현장을 방문해 로컬 사업자와 함께 상품을 둘러보고 있다. 네이버 제공

네이버가 기술과 플랫폼을 앞세워 소상공인의 지속 성장을 지원하며 상생 생태계 확장에 나서고 있다. 지역 고유의 콘텐츠와 상권을 디지털 생태계로 연결하고, 온오프라인을 아우르는 판로 확대와 AI 기반 광고 솔루션 제공으로 소상공인의 사업 경쟁력을 높인다는 전략이다.네이버는 최근 경주에서 ‘비로컬위크’ 캠페인을 열고 로컬 사업자들과 직접 소통했다고 17일 밝혔다. 최수연 네이버 대표는 황리단길의 로컬 상점을 찾아 디지털 전환과 성장 가능성에 대해 의견을 나누며, 지역의 역사와 문화가 경쟁력 있는 콘텐츠 자산이 될 수 있다고 강조했다. 네이버는 로컬 SME가 지역 대표 브랜드로 성장할 수 있도록 기술과 디지털 인프라 지원을 이어간다는 방침이다.비로컬위크는 지역의 다양성을 네이버 플랫폼과 연결하는 상생 프로젝트다. 이번 캠페인에서는 일부 상점에 네이버페이 오프라인 통합 단말기를 시범 도입해 결제 편의성을 높였으며, 결제·지도·콘텐츠 등 네이버의 역량을 결합해 로컬 상권의 디지털 전환을 지원했다. 경주시는 지자체 차원의 협력 의지도 밝혔다.판로 확대 노력도 병행하고 있다. 네이버는 ‘대한민국 소상공인대회’에서 상생협력관을 운영해 지역 소상공인 제품을 선보이고, 온라인 스토어 기획전과 연계해 오프라인에서 온라인으로 이어지는 판매 구조를 마련했다. 소상공인연합회와의 협력도 강화해 향후 지역 엑스포와 콘텐츠 기반 홍보를 확대할 계획이다.기술 지원도 한층 강화했다. 네이버는 AI 기반 디지털 옥외광고 설루션을 출시해 중소 사업자의 광고 진입 장벽을 낮췄다. 영상 자동 최적화 기능을 통해 광고 제작 경험이 부족한 소상공인도 손쉽게 오프라인 광고를 집행할 수 있도록 했다.서울비즈