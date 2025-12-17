현대차 ‘더 뉴 아이오닉 6’ 출시… 국내 최장 562km 주행

이미지 확대 현대자동차가 국내 전기차 중 1회 충전 최대 주행가능거리를 달성한 전용 전기차 ‘더 뉴 아이오닉 6(The new IONIQ 6, 이하 아이오닉 6)’를 출시했다. 현대차 제공

현대자동차가 국내 전기차 중 가장 긴 1회 충전 주행거리를 기록한 ‘더 뉴 아이오닉 6’를 공식 출시했다고 17일 밝혔다. 3년 만에 선보이는 부분변경 모델로, 배터리 성능과 디자인 완성도를 대폭 끌어올린 것이 특징이다.신형 아이오닉 6는 에너지 밀도를 높인 84kWh급 4세대 배터리를 장착했다. 이를 통해 롱레인지 모델 기준 1회 충전 주행가능거리를 562km까지 확보하며 국내 전기차 중 독보적인 1위 기록을 세웠다. 스탠다드 모델 역시 주행거리가 기존 대비 70km 늘어난 437km에 달한다.특히 현대차그룹 차량 중 가장 우수한 0.21의 공기저항계수를 유지하면서도, 초고속 충전 시 18분 만에 배터리 용량의 80%까지 충전할 수 있는 기존의 강점은 그대로 유지했다.상품성도 대폭 강화됐다. 현대차 최초로 탑승객 유무를 감지해 냉난방을 최적화하는 ‘공조 착좌 감지’와 가감속 시 흔들림을 줄여 멀미를 최소화하는 ‘스무스(smooth) 모드’가 적용됐다. 또한 정숙성을 위해 흡음 타이어와 후륜 모터 방음재를 대폭 보강해 승차감을 개선했다.가격 경쟁력도 확보했다. 세제 혜택 적용 후 스탠다드 모델은 4856만원부터 시작하며, 보조금을 적용할 경우 서울시 기준 4000만원 초반대에도 구매가 가능할 전망이다. 역동적인 디자인을 선호하는 고객을 위해 전용 내외장을 갖춘 ‘N 라인’ 모델도 새롭게 추가됐다.현대차 관계자는 “더 뉴 아이오닉 6는 압도적인 주행거리와 상품성을 바탕으로 국내 전기차 시장의 핵심 모델로 자리 잡을 것”이라고 밝혔다.박영주 기자