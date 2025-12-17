아재폰은 옛말… 삼성 폴더블 7, ‘슬림·AI’로 1030 취향 저격

이미지 확대 갤럭시 Z 폴드7·Z 플립7

삼성전자의 신형 폴더블폰 ‘갤럭시 Z 폴드7·Z 플립7’이 역대 최다 사전판매 기록을 갈아치우며 흥행 돌풍을 일으키고 있다고 17일 밝혔다. 역대 가장 얇고 가벼운 디자인에 폴더블에 최적화된 AI 기능을 더해, 기존 ‘비즈니스 폰’ 이미지를 벗고 1030 세대의 ‘힙한 아이템’으로 안착했다는 평가다.이번 시리즈는 하드웨어와 소프트웨어 모두에서 ‘완성형’을 지향한다. 갤럭시 Z 폴드7은 두께 8.9mm, 무게 215g으로 역대 가장 얇고 가벼운 디자인을 구현했으며, 플립7은 4.1형으로 커진 외부 화면을 통해 사용성을 극대화했다.성능도 압도적이다. 폴드7에는 2억 화소 카메라가 탑재됐으며, 실시간 음성 대화가 가능한 ‘제미나이 라이브’ 등 진화된 갤럭시 AI 경험을 제공한다. 특히 폴드7의 ‘AI 결과 뷰’는 원본 콘텐츠를 가리지 않고 AI 생성 결과를 분할 표시해 멀티태스킹의 효율을 한 차원 높였다.삼성전자는 젊은 층과의 접점을 넓히는 파격적인 마케팅으로 브랜드 이미지를 쇄신했다. 아티스트 장 줄리앙과 협업한 체험존은 방문객의 75%가 1030 세대일 정도로 큰 호응을 얻었으며, 오픈 15일 만에 10만명을 돌파했다.야구장 마케팅과 소셜 캠페인 ‘별별레터’ 역시 주효했다. 프로야구 구단과의 협업, 크리에이터 ‘히지노’와 함께한 위트 있는 영상은 조회수 100만 회를 넘기며 젊은 층 사이에서 “삼성 감 잡았다”는 호평을 이끌어냈다. 슬림한 하드웨어 혁신과 강력한 AI가 결합한 폴더블 7 시리즈는 이제 새로운 모바일 경험의 표준으로 자리 잡고 있다.박영주 기자