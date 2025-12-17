연말 회식 성지 ‘누구나홀딱반한닭’… 1위 비결은 ‘쌈 싸 먹는 치킨’

이미지 확대

‘캐주얼 치킨펍’ 누구나홀딱반한닭이 본격적인 송년회 시즌을 맞아 연말 모임 장소로 주목받고 있다고 17일 밝혔다. 쾌적하고 넓은 홀 매장을 기반으로 치킨과 생맥주를 즐기는 고객들이 몰리며 문전성시를 이루는 모습이다.수많은 치킨 프랜차이즈 사이에서 누구나홀딱반한닭이 독보적인 입지를 다진 배경에는 시그니처 메뉴인 ‘후레쉬쌈닭’이 있다. 후레쉬쌈닭은 오븐에 구운 순살 치킨을 신선한 야채와 함께 쌈무에 싸 먹는 방식이다. 기존의 튀긴 치킨과는 차별화된 맛과 비주얼로 브랜드 론칭 이래 매출 1위를 놓치지 않고 있다.특히 품질에 대한 고집이 남다르다. 많은 브랜드가 원가 절감을 위해 수입산이나 닭가슴살을 섞어 쓰는 것과 달리, 누구나홀딱반한닭은 100% 국내산 냉장 닭다릿살만을 사용한다. 덕분에 겉은 바삭하고 속은 촉촉한 식감을 유지하며, 자극적이지 않아 식단 관리를 하는 고객들에게도 부담 없는 메뉴로 꼽힌다.브랜드 관계자는 “후레쉬쌈닭은 재방문율을 결정짓는 핵심 요인”이라며 “앞으로도 바베큐쌈닭, 쌈닭화히타 등 쌈닭 메뉴군을 강화해 다양한 소비자 니즈를 만족시킬 계획”이라고 밝혔다.박영주 기자