마몽드, ‘화잘먹’ 열풍에 제2 전성기… 올리브영·다이소·무신사 1위 석권

이미지 확대 플로라 글로우 로즈 리퀴드 마스크.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

아모레퍼시픽 마몽드가 리브랜딩 이후 ‘올·다·무(올리브영·다이소·무신사)’ 판매 랭킹 1위를 휩쓸며 화려하게 부활했다.성장의 일등 공신은 ‘플로라 글로우 로즈 리퀴드 마스크’다. 이 제품은 바르기만 해도 즉각적인 각질 정돈과 결광 효과를 주는 ‘화잘먹(화장 잘 먹는)’ 필수템으로 입소문을 타며 전년 대비 매출이 388% 급증했다고 16일 밝혔다.마몽드는 2023년 10월 꽃의 유효 성분에 과학적 효능을 더한 ‘하이퍼 플로라™’를 앞세워 컨템포러리 뷰티 브랜드로 재탄생했다. 34년간 쌓아온 꽃 연구 데이터를 토대로 Z세대의 피부 고민을 해결하는 고효능 상품군으로 포트폴리오를 전면 재편한 것이 적중했다는 분석이다.특히 로즈 리퀴드 마스크는 로즈 펩타이드와 차세대 필링 성분 PHA를 함유해 매끈한 피부 바탕을 완성해준다. 액상 제형 마스크라는 혁신적 카테고리를 개척하며 지그재그, 네이버 쇼핑 등 주요 채널에서도 매출 견인차 역할을 하고 있다.마몽드 관계자는 “브랜드 헤리티지는 계승하되, 경계 없는 혁신성으로 동시대 고객 니즈를 충족시킨 결과”라며 “앞으로도 트렌디한 고효능 제품으로 K뷰티 대표 브랜드 위상을 공고히 하겠다”고 밝혔다.박영주 기자