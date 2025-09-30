대우건설, 체코 신규 원전 시공 주관사 참여… K건설력 발휘한다

이미지 확대 대우건설이 시공한 신월성 원자력발전소 1·2호기 전경. 대우건설 제공

김보현(오른쪽) 대우건설 사장과 김홍연 한전KPS 사장이 MOU 체결 후 기념촬영을 하고 있다. 대우건설 제공

대우건설이 체코 신규 원전 건설의 시공 주관사로 참여하면서 글로벌 원자력 시장 확대에 속도를 내고 있다. 원자로 설계부터 시공, 유지보수, 해체, 사용후 핵연료 저장시설까지 ‘토털 솔루션’을 보유한 국내 유일의 건설사로, 향후 세계 원전 사업 수주 경쟁에서 유리한 고지를 차지할 것이란 전망이다.대우건설은 1991년 월성 원자력발전소 3·4호기 주설비 공사를 시작으로 신월성 1·2호기, 방사성 폐기물 처리시설 1·2단계 사업, 요르단 연구용원자로, 기장 수출용 신형 연구로 등 35년간 30여건의 원자력 프로젝트를 수행했다.해외에서도 일찌감치 경험을 쌓았다. 국내 건설사 최초로 대만 용문원전과 중국 진산원전의 시공 기술 자문을 맡았고, 요르단에서는 국내 민간기업 최초로 연구용 원자로를 수출했다.방사성 폐기물 처리시설에서도 독보적 실적을 보유했다. 경주 월성의 중저준위 방폐장 1단계(동굴 처분방식)를 성공적으로 완공했고, 2단계(표층 처분방식) 역시 주관사로 참여 중이다. 사용후 핵연료를 발전소 내에 보관하는 건식저장시설 실적도 갖고 있다.대우건설은 UAE 바라카 원전 수출보다 앞서 2009년 12월 요르단에 연구용 원자로(JRTR)를 수출했다. 이는 한국 민간기업이 해외에 원자로를 건설한 첫 사례다.JRTR 사업은 2010년 착공해 후쿠시마 원전 사고 이후 안전성 강화를 위한 설비까지 추가로 반영했다. 완공된 원자로는 의료용 방사성 동위원소 생산, 반도체 연구 등 다방면에 활용되며 요르단의 과학기술 발전에 기여하고 있다.향후 600조원 규모의 시장이 예상되는 SMR(소형모듈원자로) 사업 확대를 위한 노력도 진행 중이다. 대우건설은 2023년 한국수력원자력과 혁신형 SMR 개발을 위한 업무협약을 체결했다. 지난 3월에는 한전KPS와 SMR 분야 협력체계를 구축했다. 대우건설은 SMART 표준설계인가 획득 사업 초기부터 SMR에 대한 투자를 시작했으며, SMART 모델 기반의 혁신형 SMR(i-SMR)의 기술개발 및 투자를 추진하고 있다.미래 에너지원으로 기대되는 차세대 원자로 시장에서도 앞서나가고 있다. 2027년 말까지 진행 예정인 고온가스로(HTGR) 개발을 위한 국책과제에 한국원자력연구원과 함께 참여 중이다.아울러 지난 3월 국내 원자력발전소 유지정비를 총괄해 온 한전KPS와 ▲SMR 설계·건설·운영 분야 ▲국내외 제작·운영 및 정비 ▲원전 해제 분야 상호협력 등을 함께 추진하기로 했다. 협력 분야 중 하나로 언급된 글로벌 원전 해체 시장은 규모가 500조원 이상으로 추정되는 블루오션으로 평가받고 있다.현재 대우건설은 ‘월성 1호기 해체공사 및 공정설계’를 수행하고 있는데 이는 경제적인 해체공사 설계와 공용설비 및 인접호기(월성 2호기)의 안전운영을 고려한 최적의 해체 공정을 설계하는 사업이다. 특히 월성1호기는 세계 최초로 해체 예정인 CANDU(캐나다형 중수로)형 원전으로, 대우건설은 이를 통해 중수로 해체사업의 해외 시장 경쟁력을 확보하게 될 전망이다.지난 3월 28일에는 한전원자력연료와 국내외 원자력 사업과 원자력연료 사업에 대한 상호협력을 위해 MOU도 체결했다.대우건설은 체코 원전 사업의 시공주관사로, 한국수력원자력, 한전기술, 한국원자력연료, 한전KPS, 두산에너빌리티와 ‘팀코리아’의 일원으로 참여하고 있다. 지난 6월에는 체코전력공사(CEZ)와 한수원 간의 두코바니 5·6호기 주설비공사 계약이 완료됐다.대우건설은 현지 기업 600여곳과 협력 네트워크를 구축했으며, 나메슈티시에 지역사회에 소방차를 기증하는 등 사회공헌 활동도 이어가고 있다.대우건설 관계자는 “대형원전부터 연구용 원자로, 방폐장까지 전주기 경험을 갖춘 국내 유일 건설사”라며 “체코 원전 사업을 성공적으로 완수해 한국 원자력 기술력을 세계 무대에 각인시키겠다”고 밝혔다.서울비즈