CJ온스타일, 빠른 배송·콘텐츠 강화… 온라인 영토 확장

이미지 확대 CJ온스타일 SNS형 쇼핑 피드 ‘퍼플닷’. CJ온스타일 제공

CJ온스타일이 빠른 배송과 콘텐츠 강화, 멤버십 혁신을 통해 온라인 영토 확장에 사활을 걸고 있다. 특히 ‘프리미엄 빠른 배송’을 전략으로, 기존의 빠른 배송 서비스를 ‘바로도착’이라는 신규 브랜드로 개편했다. 이를 통해 당일도착 상품 주문 마감 시간을 오후 1시까지 연장하고, 수도권 중심의 배송 인프라를 전국으로 확대해 상품 익일 도착률을 71%로 끌어올렸다. 고가의 프리미엄 상품군도 빠른 배송을 제공해 차별화를 꾀했다.또 CJ온스타일은 다음달 5일과 7일에도 추석 기간 중 빠른 배송 서비스를 제공하며, 유일하게 서비스를 운영하는 업체로 주목받고 있다. 모바일 앱 내 SNS형 쇼핑 피드 ‘퍼플닷’ 서비스 론칭을 통해 콘텐츠 탐색을 강화, 최신 트렌드를 쉽게 접할 수 있도록 했다. 멤버십 혁신 전략을 통한 충성 고객 확대에도 나섰다.서울비즈