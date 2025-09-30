HVDC 기술로 글로벌 전력기기 시장 공략하는 효성중공업

이미지 확대 효성중공업 HVDC 변압기 공장 기공식 세리머니. 효성중공업 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

효성중공업은 올 2분기 매출 1조 5253억원, 영업이익 1642억원을 기록하며 전년 동기 대비 각각 27.8%, 161.9% 증가했다. 신규 수주도 2조 1870억원에 달하고, 수주 잔고는 10조 7000억원에 이르는 등 호황을 이어가고 있다.초고압직류송전(HVDC) 기술 국산화에 속도를 내며 미래 전력시장을 선도하고 있다. 지난 7월 30일 경남 창원공장에서 HVDC 변압기공장 기공식을 열고, 국내 최대 전압형 HVDC 변압기 전용 생산시설을 신축했다. 효성중공업은 HVDC 사업을 위해 2년간 3300억원을 투자하고, 대용량 전압형 컨버터 시스템 제작시설을 증축하며 기술력을 확대할 계획이다. HVDC 기술은 교류(AC) 전기를 직류(DC)로 변환해 전송한 뒤, 목적지에서 다시 교류로 변환하여 공급하는 시스템으로, 장거리 송전에서 전력 손실이 적고 더 많은 전력을 전송할 수 있다.서울비즈