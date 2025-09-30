대한매일상회 바로가기
W컨셉, 전담 팀 신설·전문성 강화… 스벅과도 협업

수정 2025-09-30 09:27
입력 2025-09-30 09:27
W컨셉 스타벅스 입점. W컨셉 제공
W컨셉 스타벅스 입점. W컨셉 제공


신세계그룹의 패션 플랫폼 ‘W컨셉’이 라이프스타일 카테고리를 강화하는 등 고객층 확대에 나섰다. 패션과 뷰티를 넘어 가전, 가구, 디지털 기기 등 다양한 라이프스타일 상품을 다각화하고 있으며, 이를 통해 고객 생활의 전반을 아우르는 플랫폼으로 자리매김할 전략이다.

W컨셉의 지난해 홈 카테고리 매출은 전년 대비 38% 증가하는 등 고객 수요가 급증했다. 이를 반영해 지난 4월 라이프스타일팀을 신설했다. 최근에는 홈, 여행, 디지털 가전 등 세부 영역으로 팀을 분리해 전문성을 강화했다. 특히, 지난 23일에는 ‘스타벅스 전문관’을 개설하고, 텀블러, 머그, 장우산 등 인기 상품 50여 종을 선보였다.

W컨셉은 스타벅스와의 협업을 통해 신상품 선출시와 한정판 판매 등 공동 마케팅을 강화한다는 계획이다.

서울비즈
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
