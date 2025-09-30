생산지 상품 바로 받는 이마트 ‘오더투홈’… 신선함↑

이미지 확대 ‘오더투홈’ 실행 이미지컷. 이마트 제공

이마트가 올 추석을 맞아 ‘산지 직송’ 선물세트를 약 2배 늘린 40여종을 선보였다.산지 직송 선물세트는 생산지에서 직접 배송되는 방식으로 유통 단계를 줄여 신선함을 극대화하는 장점이 있다. 그동안 유통 채널이 분산되어 발주량 예측과 배송 일정 관리가 어려운 측면도 있었지만, 이마트는 매입·유통 노하우를 바탕으로 안정적인 발주·물량 관리·일괄배송 시스템을 구축해 이를 해결했다.이번 추석 선물세트에서 처음 선보이는 ‘오더투홈’ 서비스는 고객이 이마트앱에서 주문한 산지 직송 상품을 집으로 바로 배송받을 수 있는 서비스로, 신선식품을 전문으로 다룬다. 이를 통해 고객은 신선하고 안정적인 품질의 선물세트를 받고, 이마트는 물량과 일정을 조절해 규모의 경제를 실현, 최대 30% 할인된 가격으로 판매한다.서울비즈