LG생활건강, 건강·즐거움 반영한 MZ 맞춤 건강기능식품 선봬

수정 2025-09-29 09:26
입력 2025-09-29 09:26
LG생활건강 건강기능식품 ‘이너뷰 바이 리튠’과 ‘어반버스터즈’. LG생활건강 제공
LG생활건강이 건강기능식품(건기식) 시장에서 ‘이너뷰 바이 리튠’과 ‘어반버스터즈’를 론칭하며 포트폴리오를 확장했다. 두 브랜드는 MZ세대와 맞춤형 제품을 제공, ‘헬시플레저(Healthy Pleasure)’ 트렌드를 반영해 건강과 즐거움을 동시에 추구하는 소비자층을 겨냥하고 있다.



‘이너뷰 바이 리튠’은 다이소 전용 브랜드로, 이너뷰티와 웰에이징 제품 8종을 출시했다. 콜라겐, 히알루론산, 루테인 등 기능성 성분을 담은 제품을 합리적인 가격에 제공하며, 액상 스틱과 분말 제형으로 휴대성과 편리함을 강조했다. 또 ‘어반버스터즈’는 스트레스 완화, 면역 기능, 두뇌 건강을 지원하는 3종 제품을 선보였다. 대표 제품인 ‘스트레스 코인’은 테아닌과 마그네슘을 함유하고, ‘프로폴리스 면역 구미’는 면역 기능을 지원하는 아연과 프로폴리스를 포함한다.

