락앤락, ‘메트로 카페 머그 세라믹 텀블러’ 출시

이미지 확대 ‘메트로 카페 머그 세라믹 텀블러’. 락앤락 제공

글로벌 생활용품 기업 ㈜락앤락이 머그의 따뜻한 감성을 담은 ‘메트로 카페 머그 세라믹 텀블러’를 새롭게 출시했다.감각적인 디자인과 뛰어난 성능으로 출시 이후 꾸준히 사랑받고 있는 ‘메트로 머그’에 세라믹 코팅을 더해 커피 본연(本然)의 맛과 향을 지켜주는 제품으로 재탄생했다.메트로 카페 머그 세라믹 텀블러는 스테인리스 텀블러의 쇠맛을 불편해하는 소비자를 위해 내부를 세라믹으로 한 번 더 코팅해 원두가 가진 풍미를 온전히 전달한다. 머그컵 특유의 안정감 있는 형태로 책상 위에 두고 사용하기 편리하며, 손잡이가 있어 실내 이동이나 가벼운 외출 시에도 활용도가 높다.또한 이중 진공 더블 월 구조로 최대 44시간 보냉, 8시간 보온이 가능해 마지막 한 모금까지 음료를 맛있게 즐길 수 있다. 스윙캡을 적용해 쉽게 여닫을 수 있고, 600ml 대용량에 넓은 입구로 세척도 간편하다. 사일런스 스토퍼가 부착돼 책상 위에 조용히 내려놓을 수 있는 것도 장점이다.이번 제품은 커피를 닮은 ▲말차라떼(카키), ▲타로라떼(바이올렛), ▲다크초코라떼(다크 브라운), ▲바닐라라떼(아이보리) 등 네 가지 색상으로 출시되어 더욱 눈길을 끈다.락앤락 관계자는 “메트로 카페 머그 세라믹 텀블러는 머그의 감성과 텀블러의 기능을 동시에 갖춘 제품으로, 커피 본연(本然)의 맛과 향을 언제나 간편하게 즐길 수 있어 출시 전부터 기대를 모았다”고 전했다.한편, 락앤락은 최근 메트로 카페 세라믹 텀블러의 가치를 담은 캠페인 영상 ‘True Taste, Nothing Else.’를 런칭해 주목받고 있으며, 락앤락 공식 유튜브와 인스타그램 채널에서 확인할 수 있다.서울비즈