추석은 KB국민카드와 함께… ‘2025 추석 조이풀 페스티벌’ 실시

이미지 확대 국민카드 제공

KB국민카드가 한가위를 맞아 전통시장과 소상공인 지원은 물론 소비자에게 다채로운 혜택을 제공하는 ‘2025 추석 조이풀 페스티벌(Joyful Festival)’을 진행한다고 26일 밝혔다.이번 행사는 전통시장 활성화, 친환경 캠페인, 추석 여행 지원금, 명절 선물세트 할인 등 온오프라인을 아우르는 풍성한 프로그램으로 구성됐다.먼저 다음달 31일까지 전통시장과 온누리상품권 가맹점에서 KB국민 개인 신용·체크카드로 10만원 이상 이용한 고객 2222명을 추첨해 최대 20만원 상당의 디지털 온누리상품권을 준다.또한 KB Pay 쇼핑에서는 ‘소상공인 응원 프로젝트-착한소비 상생특별관’을 운영, 100여종의 상품을 합리적인 가격에 선보이며 5% 할인 쿠폰과 매일 오전 10시 ‘상생딜’을 제공한다.오는 11월말까지는 소상공인 가맹점에서 2~3개월 무이자 할부 혜택을 마련했다. 이자 부담은 전액 KB국민카드가 부담한다.아울러 집중호우 피해를 입은 전통시장 6곳을 선정해 친환경 생분해 봉투 100만장과 재사용 장바구니 2만개를 무상 지원하는 ‘전통시장 친환경 상생 캠페인’도 전개한다.고객 대상 경품 행사도 눈길을 끈다. ‘한가위 리프레쉬 여행 지원금’ 이벤트에 응모하면 추첨을 통해 최대 20만 포인트리를 준다. KB Pay 여행에서 상품 결제 후 출발한 고객에게는 최대 50만원 상당의 여행 전용 카드가 제공된다. KB국민 체크카드 이용 고객 중 추첨을 통해 최대 100만원 KB Pay 머니도 준다.명절 선물세트 할인 행사도 마련했다. 농협하나로마트에서 다음달 9일까지 선물세트 구매 시 즉시 할인해 주며, 다음달 5일까지 구매 구간별 최대 100만원 농촌사랑상품권을 준다.이마트에브리데이에서는 다음달 6일까지 명절 선물세트를 최대 50% 할인해 주고, 구매 구간별 최대 150만원 신세계 상품권을 준다.롯데백화점 전점에서는 다음달 4일까지 당일 식품선물세트 30만·60만원 이상 결제 시 모바일상품권 2만·4만원을 지급한다.현대백화점 전점에서는 다음달 5일까지 선물세트 20만·40만원 이상 구매하면 1만·2만원 상품권 또는 H포인트를 준다.세부 내용은 KB Pay 앱에서 확인할 수 있다.서울비즈