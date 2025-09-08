서강대, 글로벌한국학과 ‘제11회 국제한국학포럼’ 개최

이미지 확대 ‘제11회 국제한국학포럼’ 포스터. 서강대 제공

서강대학교는 본교 글로벌한국학과가 오는 12일부터 13일까지 이틀간 ‘제11회 국제한국학포럼’을 개최한다고 8일 밝혔다.‘국제한국학포럼’은 한국학에 관심 있는 다양한 학과의 서강대생들로 구성된 융합형 한국학 포럼이다. 한국이라는 사회·문화적 공동체에 담긴 세계적인 맥락을 청년의 시각에서 조명하고, 기성적·전통적 학술대회의 양식에서 벗어나, 보다 자유롭고 대중 친화적인 한국학 공론장을 마련하기 위한 정신을 기초로 운영된다.올해 포럼은 ‘AI와 한국: Korea in AI Revolution’을 대주제로 5개의 세션과 3개의 부스로 이뤄진다. 세션에서는 최근 한국 사회에서 가장 뜨거운 화두인 인공지능의 명과 암에 대해 K팝, 스포츠, 노동, 교육 등 다양한 분야의 권위 있는 전문가들을 초빙해 강연과 토론을 진행한다. 부스에서는 ‘AI 혁명 속에서 청년들이 맞이할 한국 사회의 변화’라는 하나의 목표를 중심으로, 인공지능 현실을 보여주는 ‘리얼리티’ 부스, AI와 공존할 희망찬 미래를 그리는 ‘유토피아’ 부스, AI가 불러올 변화를 비판적으로 바라보는 ‘디스토피아’ 부스를 선보인다. 또한 각 부스의 창의적인 참여형 부스를 통해 참여자들과 상호작용할 수 있도록 전개하며, 국제한국학포럼에서 전하고자 하는 메시지를 더욱 효과적으로 전달한다는 계획이다.제11회 국제한국학포럼 디렉팅팀 관계자는 “AI 혁명이 일상이 된 지금, 우리는 기술의 수용자가 아닌 능동적 설계자이자 비판적 사유자로, 한국 사회의 미래를 함께 고민해야 한다”면서 “이번 포럼을 통해 질문을 던지고 대안을 모색하며, 결국 더 인간적인 미래를 향한 한국의 길을 다시 그려보는 집단적 사유의 장을 만들어갈 것”이라고 밝혔다.서울비즈