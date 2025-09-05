제니퍼룸, ‘브런치 홈카페 세트’로 신혼 가전 시장 공략
수정 2025-09-05 14:48
입력 2025-09-05 14:45
‘전자동 커피머신’ ‘드립포트’ ‘스팀 오븐 토스터’로 구성
본격 웨딩 시즌 맞아 인기몰이
제니퍼룸의 ‘브런치 홈카페 세트’가 웨딩 시즌을 맞아 신혼 가전으로 주목받고 있다.
5일 제니퍼룸에 따르면 브런치 홈카페 세트는 ‘전자동 커피머신’과 ‘드립포트’, ‘스팀 오븐 토스터’로 구성돼 있으며, 감각적인 디자인과 합리적인 가격 등 제품 경쟁력을 갖췄다.
먼저, 전자동 커피머신은 폭 18cm의 초슬림 사이즈와 최대 19bar 고압 추출 시스템을 탑재해 집에서도 카페 수준의 커피를 즐길 수 있다. 또한 프리인퓨전 기능으로 풍부한 크레마와 깊은 맛을 구현하며, 써모블록 히팅 시스템으로 안정적이고 최적화된 추출 환경을 제공한다.
드립포트는 물과 수증기가 닿는 모든 부위를 304 스테인리스 스틸로 만들어 환경호르몬 걱정 없이 안전하게 사용할 수 있다. 인체공학적 손잡이와 슬림한 주전자 입구로 커피 드립은 물론 차 추출에도 최적화돼 있다.
스팀 오븐 토스터는 강력한 스팀 기능으로 겉은 바삭하고 속은 촉촉한 토스트를 완성할 수 있을 뿐만 아니라 상단에 부착된 레시피 매뉴얼을 활용해 요리에 서툰 사람도 다양한 메뉴를 손쉽게 즐길 수 있다. 세련된 외관과 깔끔한 색감으로 신혼집 인테리어에 잘 어울린다.
제니퍼룸 관계자는 “제니퍼룸의 브런치 홈카페 세트로 통일해 구성하면, 홈카페 공간을 감각적으로 완성해 신혼집 분위기를 한층 고급스럽게 만들 수 있다”며 “혼수철을 맞아 파격적인 프로모션도 진행하니 많은 관심 바란다”고 전했다.
제니퍼룸은 오는 8일부터 14일까지 ‘네이버 리빙러빙데이’ 프로모션을 진행한다. 이 기간 브런치 홈카페 세트를 포함한 신혼부부를 위한 가전을 최대 67% 할인한 가격으로 판매한다.
한편, 제니퍼룸은 락앤락이 2020년 인수한 디자인 가전·라이프스타일 브랜드로, 1~2인 가구를 겨냥한 제품군을 선보이고 있다. ‘기분 좋은 일상, 즐거운 공간’을 모토로 삼으며, 최근 ‘2025 퍼스트브랜드 대상’ 디자인 가전 부문에서 1위를 차지했다. 구매 후 1년 무상 보증 서비스와 전국 51개 공인 서비스센터를 통한 신속한 AS를 제공한다.
서울비즈
