롯데GRS, 외식 브랜드 다각화 속도… 종합 외식플랫폼 기업 도약

이미지 확대 ‘두투머스함박’ 타임빌라스 수원점 전경. 롯데GRS 제공

이미지 확대 ‘스탠브루 위례점’. 롯데GRS 제공

롯데GRS가 기존 롯데리아, 엔제리너스, 크리스피크림도넛 등 매장 외식 프랜차이즈 브랜드에 이어 신규 브랜드를 속속 선보이며 종합 외식플랫폼 기업으로의 전환에 속도를 내고 있다.19일 유통업계에 따르면 롯데GRS는 지난해 4월 서울 송파구 삼전동 사옥 지하 1층에 파일럿 매장 ‘플레이팅’(PLE:EATING)을 열었다. 이어 지난 1월엔 외식 브랜드 ‘두투머스함박’ 1호점을 구로디지털단지역 인근에 개점했고, 4월에는 경기 수원 타임빌라스에 2호점을 오픈하며 쇼핑몰 상권에서의 소비자 반응을 확인했다.일본 도쿄에 본점을 둔 돈코츠 라멘 전문점 ‘무쿄쿠’도 신규 라인업에 합류했다. 인천공항 매장에 이어 지난 4월 구로디지털단지역 인근에도 문을 열며 국내 소비자 공략에 나섰다.커피 전문점 사업 역시 다각화 중이다. 지난 6월 문을 연 브루잉 커피 전문점 ‘스탠브루’는 개점 한 달 만에 브루잉 커피 매출 비중이 70%를 기록했으며, 일평균 방문객 수도 120~150명에 달했다. 롯데GRS는 ‘스탠브루 위례점’을 시작으로 연내 수도권 직영점을 추가 출점하고, 향후 지방 대도시 진출도 계획하고 있다.이 외에도 롯데GRS는 2028년 예정인 중부고속도로 하남드림휴게소 운영 위탁 사업권 획득으로, 약 25년 간 운영을 맡게 돼 성장세는 더욱 높아질 것으로 예상된다.롯데GRS의 이 같은 행보는 공항·역사·병원 등 대형 식음 사업장 위탁 운영을 뜻하는 ‘컨세션 사업’을 통해 개발된 브랜드를 가두 상권 매장으로 확장하는 전략에 기반하고 있다. 컨세션 사업은 특수 상권을 대상으로 다양한 신규 브랜드를 실험할 수 있는 최적의 환경이기 때문이다.롯데GRS 관계자는 “컨세션 사업을 통해 검증된 브랜드를 가두 상권 매장으로 확장해 새로운 프랜차이즈 브랜드를 육성하고, 이를 통해 매출과 수익을 확대할 것”이라며 “종합 외식 기업으로 도약하겠다”고 밝혔다.서울비즈