락앤락, 묵호동 민관 지역사회보장협의체와 업무협약 체결

이미지 확대 정의철(왼쪽부터) 묵호동 지역사회보장협의체 민간위원장, 안성일 락앤락 CHRO 전무, 이재국(묵호동장) 묵호동 지역사회보장협의체 공공위원장이 나눔 봉사 업무 협약식 뒤 기념촬영을 하고 있다. 락앤락 제공

락앤락이 지난 7일 강원 동해시 묵호동 행정복지센터에서 묵호동 지역사회보장협의체와 나눔 봉사 업무협약을 체결했다고 14일 밝혔다.이날 협약식은 안성일 락앤락 CHRO(최고인사책임자) 전무를 비롯해 묵호동 지역사회보장협의체의 이재국(묵호동장) 공공위원장과 정의철 민간위원장 등이 참석한 가운데 진행됐다. 락앤락은 협약을 바탕으로 실생활에 유용한 김치통 등 자사 제품을 기부하고, 연말에는 임직원들과 함께 묵호 지역 내에서 봉사활동을 진행할 예정이다.이번 협약은 락앤락의 사회공헌 프로그램인 ‘락앤락과 함께하는 용기’ 사업의 일환으로, 지역 주민에게 필요한 물품을 기부하고, 따뜻한 나눔 문화를 확산하기 위해 마련됐다.묵호동은 동해와 언덕 마을이 어우러진 아름다운 지역으로, 2022년 산불로 큰 피해를 당했다. 다행히 빠르게 회복돼 현재 논골담길 벽화마을 등 관광 명소로 많은 이에게 사랑을 받고 있으며, 고령인구가 46% 이상을 차지하는 ‘에이징 인 플레이스’(Aging in Place·지역사회 내 지속 거주)다. 락앤락은 이런 묵호 지역에 힘을 보태고자 이번 협약을 추진했다는 설명이다.이재국 묵호동 지역사회보장협의체 공공위원장은 “락앤락의 묵호동 취약계층을 위한 아낌없는 지원에 감사드리며 앞으로도 협력관계를 유지해 저소득층 지원에 만전을 기하겠다“고 전했다.이어 안성일 락앤락 CHRO 전무는 “락앤락은 아름다운 묵호 지역에 따뜻한 용기를 전할 수 있어 매우 기쁘고, 뜻깊은 기회를 주신 묵호동에 감사드린다”면서 “앞으로도 지역사회와 동행할 수 있는 다양한 프로그램을 국내외로 활발히 전개해 기업의 사회적 책임을 다하겠다”고 말했다.한편, 락앤락은 ‘환경과 사람을 생각하는 기업’이란 기치 아래 국내외에서 다양한 사회공헌 활동을 이어오고 있다. 한국과 베트남에서는 한부모 가족을 대상으로 생활용품을 후원하고 있으며, 학교 대상 친환경 교육 및 물품 기증, 재난재해 피해 지역 구호 활동 등 글로벌 나눔 활동을 활발히 전개 중이다.서울비즈