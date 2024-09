발매 100만장 돌파 ‘KB국민 위시 카드’… 세계 3대 디자인 어워드 석권

이미지 확대 세계 3대 디자인 어워드를 받은 ‘KB국민 WE:SH 카드’ 이미지. KB국민카드 제공

KB국민카드의 카드 제품이 세계적 디자인상에서 잇달아 수상하는 등 디자인 경쟁력을 인정받고 있다.KB국민카드는 최근 ‘KB국민 위시(WE:SH) 카드’가 ‘IDEA 어워드’(International Design Excellence Awards)에서 본상을 받았다고 24일 밝혔다.IDEA 어워드는 미국 산업디자인협회(IDSA)가 주관하는 세계적 권위의 디자인 상으로 독일의 ‘iF 디자인 어워드’(iF Design Award), ‘레드 닷 디자인 어워드’(Red Dot Design Award)와 함께 세계 3대 디자인 어워드로 꼽힌다.이에 앞서 KB국민 위시 카드는 지난 3월 iF 디자인 어워드와 지난달 레드 닷 디자인 어워드에서 본상을 수상했다. 이로써 세계 3대 디자인 어워드를 모두 석권하며 세계 무대에서 브랜드 디자인 경쟁력을 인정받았다.KB국민카드 관계자는 “IDEA 어워드 선정의 바탕에는 KB국민 위시 카드가 제공하는 ‘맞춤 혜택’이라는 특징을 ‘싱글’, ‘커플’, ‘가족’을 상징하는 단순하며 직관적인 형태로 표현하고, 생동감 있는 색상으로 산뜻함을 강조한 점이 주효했다”며 “이와 더불어 WE:SH가 담고 있는 ‘We wish you happiness’라는 의미를 전달하고 디자인을 통해 고객이 카드를 사용할 때마다 브랜드가 전달하는 즐거운 경험을 공유한다는 점에서 각국 디자인 전문가들로 구성된 심사위원단으로부터 우수한 평가를 받았다”고 전했다.한편, ‘위시’ 시리즈는 이용자 소비목적에 맞춤형 혜택을 제공하는 대표 상품 라인업으로, KB국민 위시 카드는 사용자의 라이프 스타일에 따른 맞춤 혜택을 제공한다. 출시 1년 8개월 만인 지난달 말에 100만장 발급을 돌파하는 등 인기를 이어가고 있다.KB국민 위시 카드는 ▲언제 어디서나 ‘모두’를 위한 혜택을 담은 ‘위시 올(All)’ 카드 ▲‘나’의 행복을 위한 ‘마이(My) 위시’ 카드 ▲함께하는 ‘우리’를 위한 ‘아워(Our) 위시’ 카드 ▲모임 특화형 상품인 ‘위시 투게더 카드’ ▲해외결제 특화 ‘KB국민 위시 트래블’ 신용카드 ▲KB Pay 특화 서비스를 제공하는 신용카드 ‘KB국민 위시 데일리(WE:SH Daily) 카드’로 구성돼 있다.서울비즈