전 세계 웹사이트 ‘해킹 비상’… 국내 서버 11만곳 노출 우려

프로그래밍 언어 ‘PHP’ 취약점 발견

기업들 보안 패치 적용 등 긴급 대응

정부, 사이버위기 경보 ‘주의’ 격상

이미지 확대

세줄 요약 PHP 치명적 취약점 발견, 전 세계 웹사이트 비상

AI가 결함 탐지, 실제 공격 시도까지 확인

국내 취약 서버 약 11만곳 추정, 경보 격상

2026-10-23 1면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

인공지능(AI)이 발견한 보안 취약점 하나에 세계 각국이 선제적으로 웹사이트를 멈춰 세울 만큼 큰 파장이 일었다. 전 세계 웹사이트의 75% 이상에서 사용되는 프로그래밍 언어 ‘PHP’에서 치명적인 보안 취약점이 발견되자 해킹 비상에 미국, 유럽, 우리나라 정부 등은 사이버 보안 대응에 나섰다. 국내에 PHP를 사용하는 인터넷 서버는 약 11만개에 달한다. AI가 이번 취약점을 발견했고 실제 해킹에 악용하는 시도까지 확인되면서, AI가 전 세계 사이버 보안 질서를 뒤흔드는 변수로 떠올랐다.월스트리트저널(WSJ)·로이터통신 등은 21일(현지시간) 웹사이트 개발에 널리 쓰이는 프로그래밍 언어 ‘PHP’ 개발진이 두 건의 치명적인 보안 취약점을 수정한 새 버전을 이날 긴급 공개했다고 보도했다.PHP는 인터넷 홈페이지가 작동하도록 만드는 프로그래밍 언어다. 사용자가 검색창에 특정어를 입력하면 PHP가 데이터베이스에서 해당 정보를 찾아오고 홈페이지에서 검색 결과를 보여 준다. 따라서 해커가 이번에 발견된 PHP의 취약점을 악용하면 별도 로그인이나 인증 절차 없이 중간에서 임의로 악성코드를 실행하거나 시스템을 장악할 수 있는 것으로 알려졌다.이 취약점은 국제 보안 취약점 평가 체계(CVSS) 4.0을 기준으로, 10점 만점에 9.2점이다. 이는 가장 높은 단계인 ‘치명적’ 등급이다.특히 사용 프로그래밍 언어를 확인할 수 있는 웹사이트의 약 75%가 PHP를 사용하고 있어 광범위한 사이버 공격으로 퍼질 수 있다.이번 사태는 AI가 사이버 보안의 공격과 방어 양쪽을 동시에 바꾸고 있다는 점에서 새로운 보안 위기로 주목받고 있다. 사이버 보안업체 캘리프의 라이언 오스틴 연구원은 지난 8월 오픈AI의 모델 ‘GPT-5.6 솔(Sol)’을 이용해 PHP 소스코드를 점검하던 중 이번 취약점을 찾아냈다. 오픈AI도 오픈소스 소프트웨어의 보안 취약점을 찾아 수정하도록 지원하는 활동의 하나로 이번 점검을 도왔다.해당 결함은 수년간 PHP 소스코드에 존재했지만 그동안 실제 위험성이 충분히 밝혀지지 않았다. AI는 결함을 찾고 이를 악용한 공격이 소규모 시스템에서 불과 몇 초 만에 가능하다는 사실까지 확인했다. 구글 산하 보안업체 위즈의 공동창업자 아미 루트와트는 “지금까지 AI로 찾아낸 취약점 가운데 가장 심각한 것”이라고 평가했다.다행히 AI가 결함을 찾아내고 방어 능력을 높인 것이지만, 역설적으로 해커들이 취약점을 분석하고 공격 도구를 만드는 시간과 비용을 줄이는 데 이용될 수도 있다. 실제 아마존은 자체 위협 탐지 시스템 ‘매드팟’(MadPot)을 통해 취약점 공개 나흘 전부터 공격 시도가 있었다고 확인했다.특히 ‘PHP 개발·유지·보수’를 지원하는 비영리 단체인 PHP 재단은 패치 배포업체 ‘체인가드’가 일반인의 다운로드 시점인 공식 배포 시간보다 6시간 이상 일찍 패치가 적용된 이미지를 공개했다고 지적했다. 해당 이미지를 통해 해커들이 기존 코드와 패치의 수정된 코드를 비교해 어떤 부분에 보안 문제가 있었는지 알아내고 이를 공격방법으로 전환할 수 있었다는 것이다.국내에서도 상당수 웹사이트가 위험에 노출됐을 가능성이 있다. 안랩에 따르면 인터넷에 공개된 서버 정보를 분석한 결과 취약한 PHP 버전을 사용하는 것으로 추정되는 국내 서버가 약 11만건으로 집계됐다.과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA)은 22일 정오부터 PHP의 보안 취약점에 대응해 민간 분야 사이버 위기 경보를 ‘관심’에서 ‘주의’로 격상했다. 이에 침해 대응 인력을 늘리고 비상출동조를 상시 대기시키는 등 비상대응 체계가 가동됐다. 삼성전자는 일부 PHP 기반 웹사이트의 접속을 차단하고 보안 패치를 적용했으며, SK그룹은 계열사별 점검과 패치에 나섰다. 포스코그룹도 긴급대응반을 구성했다.서울 송수연·세종 이준호 기자