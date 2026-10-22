전 세계 웹사이트 ‘PHP 보안 비상’…‘AI 초고속 해킹’ 현실화됐다

로그인·게시판 등 구현하는 핵심 프로그래밍 언어

취약점 2곳 발견돼 패치…악용 땐 서버 장악 위험

2024년 발견하고도 수정 지연…‘AI 창과 방패’ 속도전

이미지 확대 해킹, 해커 자료 이미지. 아이클릭아트

이미지 확대 21일(현지시간) 영국 런던의 한 카페에서 한 시민이 노트북으로 작업하고 있다. 이날 유럽 각국 정부 웹사이트는 운영자들이 웹에서 가장 널리 쓰이는 프로그래밍 언어 중 하나인 PHP의 치명적 취약점 2건을 서둘러 패치하느라 일제히 접속이 중단됐다. 로이터 연합뉴스

이미지 확대 해킹 자료 이미지. 아이클릭아트

세줄 요약 PHP 치명적 취약점 발견, 전 세계 웹사이트 비상

AI가 결함 재발견, 해킹·방어 속도전 본격화

KISA·과기정통부 긴급 업데이트와 교체 권고

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전 세계 웹사이트의 70% 이상이 사용하는 프로그래밍 언어 PHP에 치명적인 보안 취약점이 확인되면서 전 세계 웹사이트 보안에 비상이 걸렸다.각국 정부와 보안기관이 대책에 나선 가운데 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA)도 긴급 대응에 나섰다.PHP는 웹사이트 서버용 프로그래밍 언어로, 웹사이트의 로그인·게시판·쇼핑몰 주문조회 등의 기능을 구현하는 데 쓰인다. 1995년 공개된 오픈소스 언어로, 웹 기술 분석업체 W3Techs에 따르면 사용된 프로그래밍 언어를 식별할 수 있는 웹사이트의 약 70~75%가 PHP를 사용한다. 전체 웹사이트의 약 43%에서 쓰이는 워드프레스 역시 PHP를 기반으로 작동한다.이용자가 웹사이트에서 요청한 작업을 서버에서 처리하고 그 결과를 웹브라우저로 보내주는 역할을 한다. 이용자의 컴퓨터나 스마트폰이 아닌 웹사이트 운영 서버에서 실행되는 것이 특징이다.예를 들어 온라인 쇼핑몰에서 주문 내역을 조회하면 서버가 PHP로 작성된 프로그램을 실행해 데이터베이스에서 해당 정보를 찾아 이용자에게 보여준다. 게시판에 글을 쓰거나 댓글을 불러오는 기능도 이런 방식으로 구현된다.이번 보안 취약점의 파급력이 큰 것도 이처럼 수많은 웹사이트가 보편적으로 사용하는 기능이 PHP에 의존하고 있기 때문이다.이번 취약점은 개별 사이트의 코딩 실수가 아니라 PHP 자체의 내부 처리 과정에 내재한 것으로 전해졌다. 로그인이나 인증 없이 외부에서 서버를 장악할 수 있는 취약점 2건이 확인된 것이다.전 세계적인 파급력뿐만 아니라 결함이 발견되고 패치가 나오기까지의 과정도 논란이 되고 있다.PHP 재단에 따르면 이 결함은 2024년 독일 ‘소버린 테크 펀드’(STF)의 지원으로 진행된 보안 감사에서 처음 포착됐다.당시 개발진은 메모리 부족(OOM) 상황을 처리하는 과정에서 생길 수 있는 결함을 확인하고 수정 방안을 논의했다. 그러나 만장일치 합의로 결정하는 구조 탓에 결론을 내지 못했고, 기존 라이브러리와의 호환성이 깨질 수 있다는 우려와 성능 저하 논란까지 겹치면서 패치는 보류됐다.특히 이 결함이 실제 원격 코드 실행(RCE) 공격으로 이어질 수 있다는 점을 당시로선 입증하지 못한 것도 작용했다.그러나 지난 8월 인공지능(AI)을 활용해 같은 결함을 찾아내면서 상황이 달라졌다. 잠재적 버그 정도로 여겨졌던 결함이 AI 분석을 통해 실제 시스템 침투 경로로 이용 가능하다는 점이 확인된 것이다.미국 보안업체 캘리프(Calif) 연구진은 오픈AI의 ‘GPT-5.6 솔’로 PHP 코드를 분석했고, 오픈AI 보안팀도 별도 연구에서 같은 결함을 찾아냈다. 이 결함은 8월 11일 PHP 재단에 신고됐다.PHP 재단은 신고를 받은 뒤 두 달여 검증 작업을 거쳐 21일 공식 보안 업데이트를 배포했다. 재단은 대응이 늦어진 원인으로 거버넌스의 한계와 자원 부족을 인정하고 보안 체계를 손보겠다고 밝혔다.이 과정에서 또 다른 논란도 불거졌다. 일부 패치 배포업체가 공식 배포 예정 시간보다 약 6시간 앞서서 패치가 적용된 이미지를 기습 공개한 것이다.재단은 공식 성명을 통해 “체인가드가 일방적으로 엠바고를 깼다”며 “공조 공개를 위해 수많은 주체가 수 주 동안 기울인 노력을 무시한 행위”라고 강력히 비판했다.패치가 예정보다 일찍 공개되면 해커 등 공격자들이 패치 코드를 역분석해 공격 도구를 개발할 수 있게 된다. 정식 업데이트가 제공되지 않는 상황에서 해커들에게 먼저 코드를 분석할 수 있는 6시간을 제공함으로써, 이용자들이 눈 뜨고 당할 수도 있는 위험을 초래한 셈이다.사실 공식 패치 배포 전부터 연이어 정보 유출이 있었다. PHP 개발진은 당초 22일에 패치를 배포하려 했으나 지난 20일 온라인에서 취약점 ID 등이 유포되면서 배포 일정을 하루 앞당겼다. 여기에 다른 보안업체 ‘캘리프’가 실수로 취약점 공격 시연 영상을 올렸다가 삭제하면서 해커들의 공격 도구 개발이 가속됐다고 재단은 지적했다.이런 상황에서 체인가드의 기습적인 패치 공개가 이어지면서 ‘시간차 방어망’이 무너졌다는 평가가 나온다.특히 AI 도구의 발전으로 패치 코드를 역분석해 공격 도구를 만드는 속도가 과거와 비교할 수 없을 정도로 빨라진 상황에서 이와 같은 공조 실패는 더욱 뼈아프다는 지적이 나온다.이 문제를 최초로 발견한 타이 두옹 캘리프 최고경영자(CEO)는 “어떤 사람이 패치를 가져다가 AI를 돌려보고, 이를 악용하는 스크립트를 게시할 수도 있다”면서 “그러면 대혼란이 일어날 것”이라고 우려했다.이런 비판에 댄 로랜크 체인가드 CEO는 “현장에서 실제 취약점 공격이 이뤄지고 있다는 징후를 여러 보안업체가 확인했다”면서 “실제 공격 증거가 포착됐을 때 패치를 배포하도록 한 공조 취약점 공개 가이드라인에 따라 출시 결정을 내렸다”고 해명했다.다만 “내 결정으로 더 큰 압박을 받게 된 PHP 재단과 관리자들에게 미안하다”고 덧붙였다.공조가 무너진 것과 별개로 이미 보안업계에서 AI를 활용해 공격과 방어 양쪽에서 속도 경쟁이 붙고 있다.보안업계에서는 이번 사태가 AI로 인해 사이버보안에서 공격과 방어 양쪽이 속도 경쟁이 본격화한 대표적 사례로 보고 있다.과거에 보안 분석은 사람이 직접 코드를 살펴보거나 정적 분석 도구에 기대는 방식이었다.그러나 이제는 대형언어모델(LLM) 기반의 AI 에이전트가 방대한 코드에서 여러 논리 결함을 엮어 공격 코드를 거꾸로 설계해 내는 수준까지 왔다.이런 도구가 공격자 손에 들어가면 막기 더욱 어려워진다. 오픈AI도 분석 결과를 공개하면서 고성능 추론 모델이 취약점을 빨리 찾아내는 만큼 공격자가 악성 도구를 만드는 기간도 크게 줄일 수도 있다고 경고했다.이번에는 연구진이 공격자보다 먼저 결함을 찾아내 패치 작업을 할 시간을 벌었다. 그러나 방어하는 쪽이 앞으로도 늘 한발 앞설 거라는 보장이 없으며 이번에도 이미 취약점을 파고든 공격이 없었으리라는 법이 없다.AI를 활용한 취약점 신고가 쏟아지면서 오픈소스 진영의 검증 부담도 커졌다. PHP 재단에 따르면 지난 7월 이후 AI 등을 이용해 접수된 허위·중복 신고 100여건을 걸러내느라 유지보수 인력이 대거 투입됐다.패치가 나와도 현장 적용이 늦어지는 것은 고질적이면서도 더욱 큰 문제다.기업이나 기관이 기존 시스템과의 호환성을 이유로 업데이트를 미루면 취약점은 그대로 남을 수밖에 없기 때문이다.결국 방어하는 쪽이 아무리 빨리 결함을 찾아내더라도 보완 패치 업데이트가 늦으면 공격자는 오히려 알려진 결함을 파고들 수 있다.한국인터넷진흥원(KISA)은 ‘PHP’에서 취약점이 발견됐다며 보안 업데이트를 권고했다. 특히 PHP 8.1 이하 버전은 이미 공식 보안 지원이 종료된 만큼 지원 중인 버전으로 업그레이드해야 한다고 강조했다.미 국가안보국(NSA)은 소셜미디어 엑스(X)에서 “즉각적인 업데이트가 불가능하다면, 취약점이 완전히 해결될 때까지 해당 시스템을 오프라인 상태로 전환할 것을 권고한다”고 밝혔다.과학기술정보통신부와 KISA는 21일 밤 사이버 위협정보 분석·공유 시스템(C-TAS) 회원사와 정보보호 최고책임자(CISO) 신고 의무 기업을 대상으로 PHP 취약점에 대한 보안 조치를 취할 것을 요청했다.C-TAS는 KISA가 운영하는 사이버 위협정보 분석·공유 시스템으로, 약 5900개 참여 기업과 기관이 사이버 위협 정보를 공유하는 체계다.정보통신망법에 따라 정보보호 업무를 총괄하는 정보보호 최고책임자(CISO)를 지정해 과기정통부에 신고해야 하는 의무 기업은 현재 약 3만곳에 이른다.정부는 사이버 위협 정보를 안내하는 포털인 ‘KISA 보호나라’를 통해서도 PHP 취약점에 대한 보안 업데이트와 패치 적용을 권고하는 공지를 했다.신진호 기자