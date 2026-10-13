누리호 탑재 성능 검증 등…천안 ‘C-STAR’ 스타트업 날개

세줄 요약 인세라솔루션 FSM, 누리호 5차 탑재·성능 검증

에어빌리티·로웨인, 투자 유치와 대회 수상

천안 C-STAR, 29개사 미래 유니콘 육성

이미지 확대 한국형 발사체 누리호 5호기가 전남광주 고흥 나로우주센터 제2발사대에서 7일 낮 12시 25분에 연기를 분출하며 발사되고 있다. 서울신문DB

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충남 천안시의 스타트업 육성 프로젝트에 참여 중인 ‘C-STAR’ 기업들이 기술 실증과 우주 진출 등의 잇따른 성과를 내고 있다.13일 시에 따르면 C-STAR 2기 기업인 인세라솔루션㈜이 개발한 우주 광통신 핵심 부품 ‘고속정밀조향거울(FSM)’이 지난 7일 발사된 한국형발사체 누리호 5차에 탑재돼 우주 환경에서 성능 검증 중이다.FSM은 레이저 빔의 방향을 초정밀·고속으로 제어하는 우주 광통신과 첨단방산 분야의 핵심 부품이다.이 회사는 지난달 135억원 규모의 시리즈A 투자까지 유치해 글로벌 시장 진출과 FSM 양산 체계 구축에 속도를 내고 있다.C-STAR 기업인 에어빌리티㈜는 개인용 전기수직이착륙기(eVTOL)와 대드론 첨단방산 기술력을 인정받아 지난달 65억원 규모의 시리즈A 투자를 유치하며 누적 투자액 105억원을 달성했다.스마트농업 분야의 로웨인㈜은 로봇·AI 기반 자동화 수직농장 ‘인텔리팜’으로 지난달 농림축산식품부 주최 ‘2026 농식품 창업콘테스트’에서 521개 팀을 제치고 대상을 받았다.잉클㈜은 산업 데이터 기반 설비 고장 예측 기술로 제조 현장 생산성을 끌어올리고 있으며, 그린에이아이는 3D 라이다 공간지능 기술로 과학기술정보통신부 GovTech 실증사업과 방위사업청 육성사업에 연이어 선정됐다.시는 C-STAR 프로젝트를 통해 선발한 총 29개사를 미래 유니콘으로 육성 중이다.C-STAR는 천안(Cheonan)과 스타트업(Startup)의 합성어로 성장 단계별로 지원하는 천안시의 대표 창업 보육 플랫폼이다.윤중길 천안시 미래전략과장은 “단순 창업 지원을 넘어 지역 주력 제조업에 AI, 우주항공, 모빌리티 등 신산업을 접목하는 선순환 산업 생태계를 구축 중”이라며 “성장 펀드 및 특례보증 공급을 늘리고, 대·중견기업 판로 연계와 산학연 공동 연구개발(R＆D)을 전폭 지원할 계획”이라고 말했다.천안 이종익 기자