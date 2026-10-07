경제 IT·인터넷 [속보] 누리호 오늘 낮 12시 25분 발사 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/IT/2026/10/07/20261007500016 URL 복사 댓글 0 윤예림 기자 수정 2026-10-07 08:53 입력 2026-10-07 08:53 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 6일 전남광주 고흥 나로우주센터에서 누리호 5차 발사를 위한 발사대 기립 작업이 진행되고 있다. 2026.10.6 한국항공우주연구원 제공 우주청 “기상 상태 발사조건 충족…발사에 문제 없어”윤예림 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 우주청이 발표한 발사 가능 여부는? 가능 불가능