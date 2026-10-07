[속보] 누리호 오늘 낮 12시 25분 발사

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윤예림 기자
수정 2026-10-07 08:53
입력 2026-10-07 08:53
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6일 전남광주 고흥 나로우주센터에서 누리호 5차 발사를 위한 발사대 기립 작업이 진행되고 있다. 2026.10.6 한국항공우주연구원 제공
6일 전남광주 고흥 나로우주센터에서 누리호 5차 발사를 위한 발사대 기립 작업이 진행되고 있다. 2026.10.6 한국항공우주연구원 제공


우주청 “기상 상태 발사조건 충족…발사에 문제 없어”

윤예림 기자
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