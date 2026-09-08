[서울데이터랩]9월 8일 암호화폐 시총 상위종목 동향

세줄 요약 비트코인 시총 1위 유지, 대형 코인 약세

테더·USDC 등 스테이블코인 페그 안정

지캐시·유니스왑 주간 급등, 차별화

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8일 1시 00분 기준 암호화폐 시가총액 상위 종목은 비트코인이 1위를 유지한 가운데, 주요 코인들은 24시간 기준 대체로 약세를 나타냈다. 다만 1주일 기준으로는 일부 종목을 중심으로 강한 반등 흐름도 확인됐다.시가총액 1위 비트코인은 현재가 7만8881.81달러, 원화 기준 1억 568만원에 거래됐다. 시가총액은 2122조 3327억원, 24시간 거래량은 31조 4551억원이다. 1시간 등락률은 -0.048%, 24시간 등락률은 -0.91%, 1주 등락률은 0.29%를 기록했다.2위 이더리움은 2484.92달러, 원화 기준 332만 9342원으로 집계됐다. 시가총액은 406조 2786억원, 24시간 거래량은 16조 3956억원이다. 24시간 기준 -0.6% 내렸지만, 1주 기준으로는 0.55% 상승했다.스테이블코인인 테더와 유에스디코인은 각각 3위와 6위에 올랐다. 테더는 1339원, 유에스디코인도 1339원으로 달러 페그를 유지하는 흐름을 보였으며, 시가총액은 각각 245조 7013억원, 99조 6081억원으로 나타났다. 18위 다이와 19위 USDe 역시 1339원 수준에서 제한적인 변동을 보였다.상위권에서는 비앤비가 시가총액 132조 5724억원으로 4위, 리플이 117조 1893억원으로 5위를 기록했다. 비앤비는 24시간 -0.39%였지만 1주일 기준 7.17% 상승했고, 리플은 24시간 -0.87%, 1주일 0.54% 상승을 나타냈다. 솔라나는 7위로 13만 8393원에 거래되며 24시간 -1.68%를 기록했다.중상위권에서는 트론이 8위, 하이퍼리퀴드가 9위, 지캐시가 10위에 자리했다. 이 가운데 지캐시는 24시간 -5.00%로 낙폭이 컸지만, 1주일 기준으로는 32.32% 급등해 상위 20개 종목 중 가장 높은 주간 상승률을 보였다. 하이퍼리퀴드는 24시간 -2.65%, 1주 -0.31%를 기록했다.11위부터 20위권에서는 도지코인, 모네로, 체인링크, 레오, 에이다, 스텔라루멘, 비트코인 캐시, 다이, USDe, 유니스왑 순으로 집계됐다. 도지코인은 1주일 8.16%, 체인링크는 10.62%, 에이다는 8.67%, 스텔라루멘은 6.49%, 비트코인 캐시는 4.41% 상승했다. 특히 유니스왑은 24시간 -0.24%를 기록했지만 1주일 기준 30.52% 올라 두드러진 회복세를 보였다.24시간 거래량 기준으로는 테더가 81조 7433억원으로 가장 많았고, 비트코인 31조 4551억원, 이더리움 16조 3956억원, 유에스디코인 13조 2810억원 순이었다. 거래대금이 스테이블코인과 대장주에 집중되면서 시장의 관망 심리도 함께 반영된 것으로 해석된다.전반적으로 이날 시가총액 상위 종목들은 단기 조정 국면 속에서도 종목별 차별화가 뚜렷했다. 비트코인과 이더리움이 시총 최상단을 유지하는 가운데, 지캐시와 유니스왑 등 일부 알트코인은 주간 기준 강한 상승 탄력을 나타냈다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자