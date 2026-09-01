[서울데이터랩]비트코인 거래대금 41조원대 1위…아비트럼 24시간 28% 급등

세줄 요약 비트코인 41조원대 거래대금 1위 유지

이더리움·솔라나 동반 상승, 단기 반등

아비트럼 24시간 28% 급등, 알트 강세

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

1일 오후 1시 15분 기준 암호화폐 24시간 거래량 상위 종목은 비트코인과 이더리움을 중심으로 전반적인 반등 흐름을 나타냈다. 거래대금 1위는 비트코인으로, 24시간 거래량은 41조 5097억원, 현재가는 1억 799만원을 기록했다. 비트코인은 1시간 기준 0.29%, 24시간 기준 1.39% 상승했지만 최근 1주일 기준으로는 2.28% 하락한 상태다.시가총액 2위 이더리움은 24시간 거래량 17조 4899억원, 현재가 339만 3221원으로 집계됐다. 1시간 상승률은 0.27%, 24시간 상승률은 2.39%로 비트코인보다 상대적으로 강한 단기 흐름을 보였다. 솔라나는 거래량 3조 9106억원으로 뒤를 이었고, 24시간 2.19%, 최근 1주일 2.21% 올라 상위 종목 가운데 견조한 흐름을 이어갔다.리플은 24시간 거래량 2조 8572억원으로 활발한 거래를 보였고 24시간 기준 2.61% 상승했다. 다만 최근 1주일 기준으로는 8.53% 하락해 단기 반등에도 중기 회복세는 제한적이었다. 하이퍼리퀴드는 24시간 거래량 1조 6358억원, 24시간 상승률 5.20%를 기록하며 상위 거래종목 중 강한 탄력을 나타냈고, 비앤비도 1.30% 오르며 안정적인 흐름을 보였다.개별 종목 중에서는 아비트럼의 상승세가 두드러졌다. 아비트럼은 24시간 거래량 5876억 7948만원, 현재가 150원으로 24시간 동안 28.71% 급등했다. 1시간 기준으로는 3.09% 하락했지만 단기 급등에 따른 변동성 확대 구간으로 해석된다. 유니스왑도 24시간 7.27%, 최근 1주일 23.21% 상승하며 강세를 이어갔고, 니어프로토콜은 24시간 9.12% 올라 상승폭 상위권에 올랐다.반면 트론은 상위 거래종목 가운데 상대적으로 부진했다. 트론은 24시간 거래량 7477억 3388만원을 기록했지만 24시간 수익률은 1.32% 하락했다. 도지코인은 24시간 1.37% 상승했으나 최근 1주일 기준으로는 9.59% 밀렸고, 수이도 24시간 2.54% 올랐지만 주간 기준 10.91% 하락해 변동성 장세가 이어졌다.이밖에 에이다는 24시간 3.62%, 페페는 3.63%, 에이브는 3.15%, 체인링크는 2.73%, 에테나는 2.67% 각각 상승했다. 지캐시는 24시간 4.77% 올랐고, 테더 골드는 0.35% 상승에 그치며 비교적 제한된 움직임을 나타냈다. 전체적으로 이날 거래대금 상위 종목군은 비트코인과 이더리움의 완만한 상승 속에 일부 알트코인이 더 큰 탄력을 보이는 순환매 장세가 전개되는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자