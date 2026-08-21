구글, 대학생에 제미나이 1년 무료…캠퍼스 공략

세줄 요약 국내 대학생·대학원생 대상 제미나이 혜택 확대

AI 플러스 1년 무료, AI 프로 최대 4년 할인

학생 전용 허브·학습 노트북 등 기능 강화

이미지 확대 구글 제공

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구글이 국내 대학생과 대학원생을 대상으로 자사의 인공지능(AI) 서비스 제미나이를 활용한 학업·연구 지원과 대학생 대상 프로그램을 확대한다.구글은 21일 대학생과 대학원생을 대상으로 제미나이 유료 요금제 혜택을 제공하고 대학생 앰배서더 프로그램과 대학생 플랫폼·콘텐츠와의 협업 등을 진행한다고 밝혔다.우선 만 18세 이상의 국내 대학생이 학교 이메일 인증을 거쳐 구글 계정을 등록하면 월 1만 1000원 상당의 ‘구글 AI 플러스’ 요금제를 1년간 무료로 이용하거나 월 2만 9000원 상당의 ‘구글 AI 프로’ 요금제를 최대 4년간 74% 할인된 가격으로 이용할 수 있다.학업에 특화한 기능도 대폭 강화됐다. 수업 자료를 관리할 수 있는 ‘학생 전용 허브’를 비롯해 학습을 돕는 ‘학습 노트북’, 복잡한 개념을 3차원 시뮬레이션과 표 등으로 보여주는 ‘대화형 시각화 도구’, 딥 리서치를 지원하는 ‘제미나이 라이브’ 등이 선보인다. 지난해에 이어 ‘구글 대학생 앰배서더’ 2기도 운영하며, 대학생 플랫폼 및 콘텐츠와의 협업도 진행한다.구글은 비누랩스와 함께 에브리타임 앱에 ‘제미나이 라운지’를 개설해 학생들이 유용한 프롬프트와 활용 사례를 공유하게 했다. 이달 말까지 캠퍼스 대항전 등 이벤트도 진행한다. 콘텐츠 제작사 ‘오오티비’의 웹 예능 ‘전과자’와 협업해 제미나이를 활용한 대학 생활도 소개한다.구글 관계자는 “가을 학기를 맞이하는 대학(원)생들이 제미나이를 통해 학업과 연구 역량을 한층 높이고, 더욱 스마트한 캠퍼스 라이프를 누릴 수 있도록 이번 제미나이 학생 혜택과 앰배서더 활동, 다양한 협업 캠페인을 준비했다”고 말했다.하종훈 기자