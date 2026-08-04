[서울데이터랩]8월 4일 암호화폐 시총 상위종목 동향

세줄 요약 비트코인·이더리움 중심 강보합 흐름

스테이블코인, 1달러 안팎 가격 안정

에이다 급등, 알트코인 종목별 차별화

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4일 1시 기준 암호화폐 시가총액 상위 종목들은 전반적으로 강보합 흐름을 나타냈다. 대장주 비트코인은 24시간 기준 상승세를 이어갔고, 이더리움도 소폭 오름세를 보였다. 반면 일부 종목은 1시간 기준으로는 약세를 보이는 등 단기 변동성은 이어지는 모습이다.시가총액 1위 비트코인은 현재 9110만 4715원(6만3739달러)으로 24시간 전보다 1.41% 올랐다. 시가총액은 1828조 584억원, 24시간 거래량은 37조 9375억원으로 집계됐다. 2위 이더리움은 266만 3152원(1863달러)으로 24시간 기준 0.37% 상승했고, 시가총액은 321조 3951억원이다.상위권에서는 스테이블코인의 존재감도 두드러졌다. 3위 테더는 1427원, 5위 유에스디코인은 1429원, 17위 다이는 1428원으로 각각 1달러 안팎 가격을 유지했다. 20위 USD1 역시 1428원 수준에서 거래되며 가격 안정성을 보였다. 거래량 기준으로는 테더가 24시간 70조 8005억원으로 가장 활발한 흐름을 나타냈다.주요 알트코인 가운데서는 비앤비가 84만 4175원으로 24시간 1.22%, 1주일 기준 4.36% 상승했다. 리플은 1538원으로 24시간 0.54%, 솔라나는 10만 5264원으로 1.06% 올랐다. 트론도 469원으로 24시간 0.91% 상승하며 상위권에서 비교적 견조한 흐름을 이어갔다.등락률 측면에서는 에이다의 강세가 가장 두드러졌다. 에이다는 현재 280원으로 24시간 5.98%, 최근 1주일 동안 27.05% 급등했다. 지캐시도 24시간 1.85%, 1주일 2.08% 상승하며 강세를 보였다. 반면 하이퍼리퀴드는 24시간 3.54% 올랐지만 최근 1주일 기준으로는 3.53% 하락했고, 체인링크는 24시간 0.7%, 1주일 1.62% 내렸다.밈코인 대표격인 도지코인은 100원선에서 거래되며 24시간 0.64% 상승했다. 모네로는 24시간 기준 0.41% 하락했지만 최근 1주일 기준으로는 6.22% 올랐고, 비트코인 캐시는 24시간 1.18% 상승했다. 캔톤 네트워크는 1시간 0.82%, 24시간 0.54%, 1주일 3.72% 하락하며 상대적으로 부진했다.전체적으로 이날 암호화폐 시가총액 상위 종목들은 비트코인과 이더리움을 중심으로 완만한 상승 흐름을 보였고, 스테이블코인은 가격 안정성을 유지했다. 개별 종목별로는 에이다의 단기 급등이 두드러진 반면 일부 알트코인은 주간 기준 약세를 나타내며 종목별 차별화가 이어졌다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자