[서울데이터랩]암호화폐 시가총액 2조2742억 달러…비트코인 64095달러·이더리움 1908달러

세줄 요약 암호화폐 시총 2조2742억달러 집계

비트코인·이더리움 소폭 상승 흐름

공포탐욕지수 36, 위험회피 심리

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글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인게코(CoinGecko)에 따르면 30일 오후 12시 01분 기준, 암호화폐 전체 시가총액은 2조2742억 달러, 24시간 전체 거래량은 667억 달러로 집계됐다. 비트코인 도미넌스는 56.54%, 이더리움 도미넌스는 10.12%를 기록했다.비트코인은 6만 4095달러(9257만 5295원)로 24시간 전보다 0.32% 올랐고, 시가총액은 1조2859억 달러 수준이다. 이더리움은 1908달러(275만 6672원)로 24시간 기준 0.016% 상승했으며, 시가총액은 2303억 달러로 집계됐다. 리플은 1.07달러(1552원)로 0.26% 내렸고, 시가총액은 672억 달러 수준이다.시가총액 상위 종목 가운데 비앤비는 574달러(82만 9984원)로 0.87% 올랐고, 솔라나는 73.80달러(10만 6585원)로 0.23% 상승했다. 반면 하이퍼리퀴드는 53.90달러(7만 7855원)로 1.25% 내렸고, 도지코인은 0.07달러(101원)로 0.36% 하락했다. 체인링크는 8.35달러(1만 2062원)로 0.76% 내렸고, 에이다는 0.16달러(235원)로 1.55% 하락했다.한편 미국 증시는 직전 거래일 하락세로 마감했다. 직전 거래일 마감 기준으로 나스닥 종합지수는 1.74% 하락했고, S＆P 500 지수는 1.52%, 다우존스 지수는 2.19% 내렸다.투자심리를 보여주는 코인마켓캡 공포탐욕지수는 36으로, 공포 구간으로 분류됐다. 이는 시장 전반에 위험회피 심리가 우세한 상태로 볼 수 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자