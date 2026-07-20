[서울데이터랩]암호화폐 시가총액 2조2996억 달러, 비트코인 6만4784달러 유지

세줄 요약 암호화폐 시총 2조2996억달러, 거래량 437억달러 집계

비트코인 6만4784달러 보합, 이더리움·리플 소폭 상승

미 증시 하락 마감, 공포탐욕지수 36으로 공포 구간

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글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인게코(CoinGecko)에 따르면 20일 오후 12시 01분 기준, 암호화폐 전체 시가총액은 2조2996억달러, 24시간 전체 거래량은 437억달러로 집계됐다. 비트코인 도미넌스는 56.55%, 이더리움 도미넌스는 9.85%로 나타났다.시가총액 상위 종목 가운데 비트코인은 6만4784달러(9606만3126원)로 24시간 전 대비 0% 내렸고, 시가총액은 1조2994억달러다. 이더리움은 1877달러(278만4207원)로 0.36% 올랐으며, 시가총액은 2266억달러로 집계됐다. 리플은 1.10달러(1633원)로 0.41% 상승했고, 시가총액은 687억달러를 기록했다.이 밖에 테더는 1달러(1481원)로 24시간 전 대비 0.01% 내렸고, 비앤비는 570달러(84만5581원)로 0.09% 하락했다. 유에스디코인은 1달러(1482원)로 0% 내렸고, 솔라나는 76.96달러(11만4119원)로 0.96% 상승했다. 트론은 0.33달러(483원)로 0.24% 올랐고, 하이퍼리퀴드는 60.52달러(8만9746원)로 0.38% 내렸다. 도지코인은 0.07달러(107원)로 0.07% 상승했다.한편 미국 증시는 직전 거래일 하락 마감했다. 직전 거래일 마감 기준으로 나스닥 종합지수는 1.40% 하락했고, S＆P 500 지수는 1.01%, 다우존스 지수는 0.77% 내렸다.투자심리를 보여주는 코인마켓캡 공포탐욕지수는 36으로, 공포 구간으로 분류됐다. 이는 시장 전반에 위험회피 심리가 우세한 상태로 볼 수 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자