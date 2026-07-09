[서울데이터랩]7월 9일 암호화폐 시총 상위종목 동향

세줄 요약 시총 상위종목, 24시간 기준 전반적 약세 흐름

비트코인·이더리움 하락, 주간 기준 상승 유지

스테이블코인 1달러 부근 안정, 거래량은 테더 우세

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9일 1시 기준 암호화폐 시가총액 상위 종목들은 전반적으로 24시간 기준 약세 흐름을 나타냈다. 시가총액 1위 비트코인은 9325만 3797원(6만 1929.98달러)으로 24시간 전보다 1.25% 하락했지만, 최근 1주일 기준으로는 1.55% 상승했다. 시가총액은 1870조 1019억 원으로 집계됐다.2위 이더리움은 260만 3710원(1729.13달러)으로 24시간 기준 1.20% 내렸고, 1주일 기준으로는 5.57% 올랐다. 시가총액은 314조 2238억 원이다. 3위 테더는 1504원(0.999달러), 5위 유에스디코인은 1505원(0.999달러), 17위 다이는 1505원(0.999달러)으로 주요 스테이블코인들은 1달러 부근에서 제한적인 변동을 보였다.상위권에서는 비앤비가 85만 4815원으로 24시간 0.21% 하락했고, 리플은 1637원으로 0.69% 내렸다. 솔라나는 11만 6324원으로 1.75% 하락해 상대적으로 낙폭이 컸다. 반면 트론은 495원으로 1주일 기준 4.05% 상승했고, 하이퍼리퀴드는 10만 1171원으로 1주일 기준 5.84% 올랐다.밈코인 대표주자인 도지코인은 108원으로 24시간 0.41% 하락, 1주일 기준 1.42% 하락을 기록했다. 중위권에서는 지캐시가 68만 9429원으로 24시간 4.53% 내려 주요 종목 중 낙폭이 컸지만, 1주일 기준으로는 7.50% 상승했다. 스텔라루멘은 273원으로 최근 1주일 9.66% 하락했고, 캔톤 네트워크도 191원으로 1주일 9.93% 떨어졌다.거래량 측면에서는 테더가 24시간 85조 7187억 원으로 가장 활발했다. 비트코인 거래량은 38조 9455억 원, 이더리움은 14조 5246억 원, 유에스디코인은 14조 1819억 원으로 나타났다. 스테이블코인인 USD1도 24시간 거래량 1조 1301억 원을 기록해 자금 이동 수요가 이어진 것으로 풀이된다.시가총액 상위 20개 종목 가운데 24시간 기준 상승 종목은 레오(0.55%), USD1(0.022%) 정도에 그쳤고, 다수 종목은 소폭에서 4%대 하락세를 보였다. 다만 1시간 기준으로는 비트코인, 이더리움, 비앤비, 리플, 솔라나 등 주요 종목이 소폭 반등 흐름을 나타내며 단기 낙폭 조정 양상도 함께 관찰됐다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자