[서울데이터랩]암호화폐 시가총액 2조2169억 달러, 비트코인 6만1732달러·이더리움 1726달러

세줄 요약 글로벌 암호화폐 시총 2조2169억달러 집계

비트코인·이더리움 동반 하락, 알트코인 약세

공포탐욕지수 25, 위험회피 심리 우세

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글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인게코(CoinGecko)에 따르면 9일 오후 12시 01분 기준, 암호화폐 전체 시가총액은 2조 2169억 달러로 집계됐다. 24시간 전체 거래량은 663억 달러다. 비트코인 도미넌스는 55.86%, 이더리움 도미넌스는 9.40%로 나타났다.시가총액 상위 종목 가운데 비트코인은 6만 1732달러(9296만 6577원)로 24시간 전보다 1.92% 내렸고, 시가총액은 1조 2379억 달러다. 이더리움은 1726달러(259만 9473원)로 1.71% 하락했으며, 시가총액은 2083억 달러로 집계됐다. 리플은 1.08달러(1632원)로 1.33% 내렸고, 시가총액은 677억 달러를 기록했다.이 밖에 테더는 1달러(1504원)로 24시간 기준 0.015% 내렸고, 비앤비는 565달러(85만 2162원)로 0.84% 하락했다. 유에스디코인은 1달러(1505원)로 0.027% 내렸으며, 솔라나는 77.03달러(11만 6004원)로 2.43% 하락했다. 트론은 0.33달러(493원)로 0.87% 내렸고, 하이퍼리퀴드는 67.15달러(10만 1123원)로 1.62% 하락했다. 도지코인은 0.07달러(108원)로 1.08% 내렸다.한편 미국 증시는 직전 거래일 혼조로 마감했다. 직전 거래일 마감 기준으로 나스닥 종합지수는 0.20% 올랐고, S＆P 500 지수는 0.28% 내렸으며, 다우존스 지수는 1.09% 하락했다.투자심리를 보여주는 코인마켓캡 공포탐욕지수는 25로, 공포 구간으로 분류됐다. 이는 시장 전반에 위험회피 심리가 우세한 상태로 볼 수 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자