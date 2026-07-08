[서울데이터랩]암호화폐 시가총액 2조2512억 달러, 비트코인 62934달러·이더리움 1756달러

세줄 요약 암호화폐 시총 2조2512억달러 집계

비트코인·이더리움 동반 하락

공포탐욕지수 28, 공포 구간 진입

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글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인게코(CoinGecko)에 따르면 8일 오후 12시 01분 기준, 암호화폐 전체 시가총액은 2조 2512억 달러, 24시간 전체 거래량은 758억 달러로 집계됐다. 비트코인 도미넌스는 56.05%, 이더리움 도미넌스는 9.41%를 나타냈다.시가총액 상위 종목 가운데 비트코인은 62934달러(9495만 4218원)로 24시간 전보다 0.54% 하락했고, 시가총액은 1조 2620억 달러 수준이다. 이더리움은 1756달러(265만 117원)로 1.17% 내렸고, 시가총액은 2119억 달러다. 리플은 1.10달러(1658원)로 2.72% 하락했으며, 시가총액은 686억 달러로 집계됐다.이 밖에 테더는 1달러(1507원), 비앤비는 570달러(86만 1000원), 유에스디코인은 1달러(1508원), 솔라나는 78.94달러(11만 9108원), 트론은 0.33달러(498원)로 나타났다. 24시간 등락률은 테더 -0.0008%, 비앤비 -1.66%, 유에스디코인 0.015%, 솔라나 -2.87%, 트론 0.28%였다. 하이퍼리퀴드는 68.27달러(10만 3008원)로 3.31% 하락했고, 도지코인은 0.07달러(109원)로 3.13% 내렸다. 지캐시는 482달러(72만 7707원)로 7.79% 상승했다.한편 미국 증시는 직전 거래일 하락세로 마감했다. 직전 거래일 마감 기준으로 나스닥 종합지수는 1.16% 하락했고, S＆P 500 지수는 0.45%, 다우존스 지수는 0.25% 내렸다.투자심리를 보여주는 코인마켓캡 공포탐욕지수는 28로, 공포 구간으로 분류됐다. 이는 시장 전반에 위험회피 심리가 우세한 상태로 볼 수 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자