[서울데이터랩]암호화폐 시가총액 2조2116억 달러, 비트코인 61380달러·이더리움 1703달러

세줄 요약 암호화폐 시총 2조2116억달러, 거래량 882억달러 집계

비트코인·이더리움 상승, 주요 알트코인도 동반 강세

공포탐욕지수 22로 위험회피 심리 우세

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글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인게코(CoinGecko)에 따르면 3일 오후 12시 01분 기준, 암호화폐 전체 시가총액은 2조 2116억 달러로 집계됐다. 24시간 전체 거래량은 882억 달러다. 비트코인 도미넌스는 55.60%, 이더리움 도미넌스는 9.28%를 나타냈다.비트코인은 61380달러(9463만 1695원)로 24시간 전보다 1.65% 올랐고, 시가총액은 1조 2307억 달러로 집계됐다. 이더리움은 1703달러(262만 5872원)로 5.15% 상승했으며 시가총액은 2055억 달러다. 리플은 1.09달러(1678원)로 2.82% 올랐고, 시가총액은 677억 달러를 기록했다.시가총액 상위 종목 중에서는 비앤비가 560달러(86만 4061원)로 1.77% 상승했다. 솔라나는 80.68달러(12만 4392원)로 2.97% 올랐고, 트론은 0.32달러(488원)로 0.19% 상승했다. 하이퍼리퀴드는 66.63달러(10만 2729원)로 5.66% 올랐으며, 도지코인은 0.07달러(114원)로 2.58% 상승했다. 반면 스텔라루멘은 0.20달러(304원)로 2.45% 하락했고, 캔톤 네트워크는 0.14달러(215원)로 0.95% 내렸다. 에이다는 0.17달러(258원)로 8.46%, 체인링크는 7.76달러(1만 1964원)로 4.80% 상승했다.한편 미국 증시는 직전 거래일 혼조로 마감했다. 직전 거래일 마감 기준으로 나스닥 종합지수는 0.80% 하락했고, S＆P 500 지수는 0.00% 올랐다. 다우존스 지수는 1.14% 상승했다.투자심리를 보여주는 코인마켓캡 공포탐욕지수는 22로, 공포 구간으로 분류됐다. 이는 시장 전반에 위험회피 심리가 우세한 상태로 볼 수 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자