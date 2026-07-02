[포토] ‘슛 연습’하는 로봇

1 / 10 이미지 확대 실전같은 슛 연습 2일 인천 연수구 송도컨벤시아에서 진행된 로보컵 2026 인천에서 휴머노이드 로봇이 슛 연습을 하고 있다. 로보컵은 ‘2050년까지 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 우승팀을 이길 수 있는 완전 자율 휴머노이드 로봇팀을 개발한다’는 목표로 매년 열리는 로봇 경연이다. 2026.07.02. 뉴시스

이미지 확대 워터 브레이크 타임? 2일 인천 연수구 송도컨벤시아에서 열린 ‘로보컵 2026 인천’에서 축구 로봇이 경기장에서 누워 있다. 이번 대회는 전 세계 45개국 364개 팀 2,800여명의 선수가 참가 신청을 냈으며, 로봇축구, 가정 서비스, 산업 자동화, 재난구조, 청소년 리그로 2일부터 6일까지 5일간 개최된다. 2026.7.2 연합뉴스

이미지 확대 축구 경기 출전 준비하는 로봇들 2일 인천 연수구 송도컨벤시아에서 열린 ‘로보컵 2026 인천’에서 축구 로봇이 경기 출전 준비를 하고 있다. 이번 대회는 전 세계 45개국 364개 팀 2,800여명의 선수가 참가 신청을 냈으며, 로봇축구, 가정 서비스, 산업 자동화, 재난구조, 청소년 리그로 2일부터 6일까지 5일간 개최된다. 2026.7.2 연합뉴스

이미지 확대 로봇축구 관람하는 시민들 2일 인천 연수구 송도컨벤시아에서 열린 ‘로보컵 2026 인천’을 찾은 시민들이 축구 로봇(휴머노이드) 경기를 관람하고 있다. 이번 대회는 전 세계 45개국 364개 팀 2,800여명의 선수가 참가 신청을 냈으며, 로봇축구, 가정 서비스, 산업 자동화, 재난구조, 청소년 리그로 2일부터 6일까지 5일간 개최된다. 2026.7.2 연합뉴스

이미지 확대 로봇의 월드컵 ‘로보컵’ 2일 인천 연수구 송도컨벤시아에서 진행된 로보컵 2026 인천에서 휴머노이드 로봇이 경기를 펼치고 있다. 로보컵은 ‘2050년까지 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 우승팀을 이길 수 있는 완전 자율 휴머노이드 로봇팀을 개발한다’는 목표로 매년 열리는 로봇 경연이다. 2026.07.02. 뉴시스

이미지 확대 볼 다툼하는 로봇 2일 인천 연수구 송도컨벤시아에서 열린 ‘로보컵 2026 인천’에서 축구 로봇이 경기를 펼치고 있다. 이번 대회는 전 세계 45개국 364개 팀 2,800여명의 선수가 참가 신청을 냈으며, 로봇축구, 가정 서비스, 산업 자동화, 재난구조, 청소년 리그로 2일부터 6일까지 5일간 개최된다. 2026.7.2 연합뉴스

이미지 확대 ‘로보컵 2026 인천’ 로봇축구 2일 인천 연수구 송도컨벤시아에서 열린 ‘로보컵 2026 인천’에서 축구 로봇이 경기를 펼치고 있다. 이번 대회는 전 세계 45개국 364개 팀 2,800여명의 선수가 참가 신청을 냈으며, 로봇축구, 가정 서비스, 산업 자동화, 재난구조, 청소년 리그로 2일부터 6일까지 5일간 개최된다. 2026.7.2 연합뉴스

이미지 확대 슛하는 AI 축구 로봇 2일 인천 연수구 송도컨벤시아에서 열린 ‘로보컵 2026 인천’에서 축구 로봇이 경기를 펼치고 있다. 이번 대회는 전 세계 45개국 364개 팀 2,800여명의 선수가 참가 신청을 냈으며, 로봇축구, 가정 서비스, 산업 자동화, 재난구조, 청소년 리그로 2일부터 6일까지 5일간 개최된다. 2026.7.2 연합뉴스

이미지 확대 태클은 반칙 2일 인천 연수구 송도컨벤시아에서 진행된 로보컵 2026 인천에서 한 휴머노이드 로봇이 상대팀의 태클에 넘어지고 있다. 로보컵은 ‘2050년까지 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 우승팀을 이길 수 있는 완전 자율 휴머노이드 로봇팀을 개발한다’는 목표로 매년 열리는 로봇 경연이다. 2026.07.02. 뉴시스

이미지 확대 슛 날리는 휴머노이드2일 인천 연수구 송도컨벤시아에서 진행된 로보컵 2026 인천에서 휴머노이드 로봇이 상대팀 골대를 향해 슛을 날리고 있다. 로보컵은 ‘2050년까지 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 우승팀을 이길 수 있는 완전 자율 휴머노이드 로봇팀을 개발한다’는 목표로 매년 열리는 로봇 경연이다. 2026.07.02. 뉴시스

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2일 인천 연수구 송도컨벤시아에서 진행된 로보컵 2026 인천에서 휴머노이드 로봇이 슛 연습을 하고 있다.로보컵은 ‘2050년까지 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 우승팀을 이길 수 있는 완전 자율 휴머노이드 로봇팀을 개발한다’는 목표로 매년 열리는 로봇 경연이다.온라인뉴스부