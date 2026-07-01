[서울데이터랩]7월 1일 암호화폐 시총 상위종목 동향

세줄 요약 비트코인 1위 유지, 주간 조정 흐름 지속

이더리움 약세, 스테이블코인 비중 확대

솔라나·스텔라루멘, 상대적 강세 부각

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1일 오후 1시 기준 암호화폐 시가총액 상위 종목 흐름을 보면 비트코인이 여전히 압도적인 1위를 지켰지만 최근 1주일 기준으로는 조정 흐름이 이어졌다. 비트코인 시가총액은 1844조 7016억원, 현재가는 9200만 2876원으로 집계됐고 24시간 기준 0.77% 하락했으며 1주일 기준으로는 5.72% 내렸다. 거래량은 54조 9890억원으로 상위 종목 가운데서도 가장 활발한 수준을 유지했다.시가총액 2위 이더리움은 299조 2642억원, 현재가 247만 9746원을 기록했다. 24시간 기준 0.49% 올랐지만 최근 1주일로 보면 4.38% 하락해 비트코인과 마찬가지로 단기 약세권에 머물렀다. 3위 테더는 시가총액 287조 1033억원, 4위 비앤비는 115조 6878억원, 5위 유에스디코인은 114조 3074억원으로 나타났다. 상위 5개 종목 가운데 테더와 유에스디코인 등 스테이블코인이 포함되면서 시장 불확실성 국면에서 대기성 자금 비중이 여전히 높다는 점도 드러났다.리플은 시가총액 101조 7837억원으로 6위에 올랐고, 24시간 0.59% 상승했다. 솔라나는 시가총액 68조 2082억원으로 7위를 기록했으며 24시간 1.75%, 1주일 8.50% 올라 상위권 종목 중 상대적으로 강한 흐름을 보였다. 트론은 46조 6955억원으로 8위, 하이퍼리퀴드는 25조 8223억원으로 9위, 도지코인은 19조 2021억원으로 10위에 자리했다. 다만 도지코인은 최근 1주일간 8.54% 하락해 주요 종목 중 낙폭이 큰 편이었다.중위권에서는 스텔라루멘의 단기 급등이 두드러졌다. 스텔라루멘은 시가총액 10조 7609억원으로 12위에 올랐고 24시간 상승률은 11.73%, 1주일 상승률은 5.98%를 기록했다. 하이퍼리퀴드도 최근 1주일 7.07% 올라 견조한 흐름을 보였고, 캔톤 네트워크와 에이다 역시 24시간 기준 각각 2.65%, 3.77% 상승했다. 반면 레오는 24시간 3.07% 하락했고, 트론과 모네로도 같은 기간 약세를 보였다.스테이블코인 진영에서는 테더, 유에스디코인, 다이, USD1, USDe가 모두 1달러 안팎의 가격을 유지했다. 테더는 1554원, 유에스디코인은 1556원, 다이는 1555원, USD1은 1555원, USDe는 1554원으로 나타나 가격 안정성을 이어갔다. 거래량 측면에서는 테더가 107조 475억원으로 가장 많았고, 유에스디코인도 19조 9389억원을 기록해 자금 이동 통로 역할을 하고 있음을 보여줬다.전체적으로 시가총액 상위 시장은 비트코인과 이더리움의 주간 조정, 스테이블코인의 높은 존재감, 그리고 솔라나·스텔라루멘 같은 일부 알트코인의 차별화된 반등이 동시에 나타나는 구도였다. 대형주 중심의 보수적 흐름 속에서도 종목별 온도차가 뚜렷해지는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자