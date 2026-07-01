[서울데이터랩]비트코인 거래대금 55조원 돌파에도 24시간 약세…알트코인은 선별 반등

세줄 요약 비트코인 거래대금 55조원 돌파, 가격은 약세

이더리움·솔라나·리플, 대형 코인 혼조세

스텔라루멘·에이다 강세, 종목별 차별화

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1일 오후 1시 15분 기준 암호화폐 시장에서는 비트코인이 24시간 거래량 55조 120억원으로 가장 활발히 거래됐지만, 가격은 24시간 기준 0.68% 하락한 9189만 6295원을 나타냈다. 시가총액은 1842조 5654억원으로 압도적 1위를 유지했지만, 최근 1주일 기준으로는 5.64% 밀리며 단기 조정 흐름이 이어졌다.거래대금 상위권에서는 이더리움이 15조 7266억원으로 뒤를 이었다. 이더리움은 현재가 247만 5395원, 24시간 등락률 0.42%로 소폭 상승하며 비트코인 대비 상대적으로 견조한 흐름을 보였다. 솔라나는 4조 7635억원의 거래량과 함께 24시간 1.98%, 최근 1주일 8.59% 상승해 주요 종목 가운데 비교적 강한 탄력을 나타냈다. 리플도 24시간 0.63% 오르며 1632원에 거래됐다.개별 알트코인 가운데서는 스텔라루멘의 상승폭이 두드러졌다. 스텔라루멘은 24시간 거래량 7314억 6510만원을 기록하며 24시간 기준 11.48% 급등했고, 1주일 기준으로도 6.47% 상승했다. 에이다 역시 5702억 8032만원의 거래량 속에 24시간 3.47% 올랐고, 수이와 아발란체도 각각 1.79%, 1.15% 상승하며 매수세가 유입됐다.반면 약세 종목도 적지 않았다. 월드코인은 24시간 1.44% 상승했지만 최근 1주일 기준으로는 19.09% 하락해 낙폭이 컸다. 에테나는 24시간 5.44% 하락했고, 에이브도 3.03% 밀렸다. 도지코인은 24시간 기준 0.11% 오르며 보합권에 머물렀지만 최근 1주일로는 8.47% 하락해 변동성 부담을 드러냈다.전반적으로 이날 시장은 비트코인이 거래를 주도하는 가운데 대형 코인은 혼조세, 중소형 알트코인은 종목별 차별화가 뚜렷한 장세로 요약된다. 투자심리가 전면 회복됐다고 보기는 어렵지만, 일부 알트코인으로 단기 자금이 순환하는 모습은 확인된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자