구글도 AI 인프라 한계… 메타에 제미나이 사용량 제한

컴퓨팅 자원 부족 수요 감당 못해

2026-06-30 B3면

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구글이 경쟁사 메타의 인공지능(AI) 모델 ‘제미나이’ 사용량을 제한한 것으로 알려졌다. AI 수요가 급증하면서 세계 최고 수준의 빅테크조차 컴퓨팅 자원 부족으로 고객의 요청을 모두 감당하지 못하는 것으로 보인다.28일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 구글은 지난 3월 메타에 제미나이 사용 요청량을 충족하기 어렵다고 통보했다. 이로 인해 메타의 내부 AI 프로젝트가 일부 차질을 빚었으며 현재까지도 이용 제한이 이어지는 것으로 전해졌다. 메타는 직원들에게 AI 연산 단위인 ‘토큰’을 보다 효율적으로 사용하도록 권고했다.메타는 보안 프로세스 자동화와 온라인 사기 탐지, 유해 콘텐츠 차단, 소프트웨어 개발 등에 제미나이를 활용하는 것으로 알려졌다. FT는 메타의 자체 AI 모델인 ‘라마(Llama)’가 일부 업무에서 제미나이보다 성능이 뒤처져 경쟁사 모델을 활용하는 것으로 분석했다. 마크 저커버그 최고경영자(CEO)가 초지능 개발을 위해 대규모 투자와 인재 영입에 나서고 있지만, 자체 모델만으로는 모든 수요를 감당하지 못한 셈이다. 구글과 메타는 보도에 대해 공식 입장을 내놓지 않았다.이번 사례는 AI 산업 전반의 컴퓨팅 자원 확보 경쟁이 한층 치열해지고 있음을 보여준다. AI 모델 고도화와 기업들의 생성형 AI 도입이 확대되면서 칩과 데이터센터, 전력 등 핵심 인프라 수요가 공급을 앞지르는 셈이다. ﻿민나리 기자