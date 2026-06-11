[서울데이터랩]비트코인 6만2071달러·이더리움 1641달러로 상승, 리플은 1.11달러로 하락

세줄 요약 비트코인·이더리움 상승, 리플 하락

시총 2조2109억달러, 거래량 780억달러

공포탐욕지수 15, 극단적 공포 구간

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글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인게코(CoinGecko)에 따르면 11일 오후 12시 01분 기준, 암호화폐 전체 시가총액은 2조 2109억 달러로 집계됐다. 24시간 전체 거래량은 780억 달러였다. 시장 점유율은 비트코인 56.19%, 이더리움 8.92%로 나타났다.비트코인은 6만 2071달러(9481만 4737원)로 24시간 전보다 1.27% 올랐고, 시가총액은 1조 2439억 달러였다. 이더리움은 1641달러(250만 7456원)로 1.05% 상승했으며, 시가총액은 1981억 달러로 집계됐다. 리플은 1.11달러(1692원)로 0.81% 하락했고, 시가총액은 687억 달러였다.시가총액 상위 종목 가운데 비앤비는 591달러(90만 3615원)로 0.82% 상승했고, 솔라나는 64.53달러(9만 8568원)로 0.36% 올랐다. 반면 트론은 0.32달러(490원)로 0.011% 내렸고, 하이퍼리퀴드는 54.16달러(8만 2732원)로 2.99% 하락했다. 도지코인은 0.08달러(128원)로 0.23% 상승했다.한편 미국 증시는 직전 거래일 하락 마감했다. 직전 거래일 마감 기준으로 나스닥 종합지수는 1.98% 하락했고, S＆P 500 지수는 1.62%, 다우존스 지수는 1.87% 내렸다.투자심리를 보여주는 코인마켓캡 공포탐욕지수는 15로, 극단적 공포 구간으로 분류됐다. 이는 시장 전반에 위험회피 심리가 강한 상태로 볼 수 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자