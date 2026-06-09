[서울데이터랩]비트코인 6만2829달러, 이더리움 1666달러로 약세…리플은 1.15달러

세줄 요약 비트코인·이더리움 동반 약세, 시총 감소

리플·비앤비·솔라나 하락, 일부 알트 상승

공포탐욕지수 15, 극도의 공포 구간

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글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인게코(CoinGecko)에 따르면 9일 오후 12시 01분 기준, 암호화폐 전체 시가총액은 2조 2421억 달러, 24시간 전체 거래량은 914억 달러로 집계됐다. 비트코인 도미넌스는 56.14%, 이더리움 도미넌스는 8.97%였고, 전체 시가총액은 24시간 전보다 0.54% 줄었다.비트코인은 6만 2829달러(9548만 2063원)로 24시간 전보다 0.43% 내렸고, 시가총액은 1조 2590억 달러 수준이다. 이더리움은 1666달러(253만 2757원)로 0.99% 하락했으며 시가총액은 2011억 달러로 나타났다. 리플은 1.15달러(1749원)로 0.38% 내렸고, 시가총액은 714억 달러였다.시가총액 상위 종목 가운데 비앤비는 597달러(90만 8104원)로 24시간 전보다 0.72% 하락했다. 솔라나는 65.83달러(10만 48원)로 0.86% 내렸고, 트론은 0.33달러(493원)로 0.50% 하락했다. 하이퍼리퀴드는 62.21달러(9만 4541원)로 0.97% 올랐고, 도지코인은 0.09달러(129원)로 0.72% 내렸다. 지캐시는 447달러(67만 9953원)로 3.77% 상승했고, 에이다는 0.17달러(253원)로 2.13% 올랐다. 모네로는 318달러(48만 3596원)로 4.26% 상승했다.한편 미국 증시는 직전 거래일 혼조로 마감했다. 직전 거래일 마감 기준으로 나스닥 종합지수는 0.86% 상승했고, S＆P 500 지수는 0.30% 올랐다. 다우존스 지수는 0.16% 하락했다.투자심리를 보여주는 코인마켓캡 공포탐욕지수는 15로, 극도의 공포 구간으로 분류됐다. 이는 시장 전반에 위험회피 심리가 강한 상태로 볼 수 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자