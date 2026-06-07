젠슨 황 “내 시구 끔찍”…맥주보이에 5만원, 춤도 둠칫둠칫 남다른 팬서비스 자랑

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7일 두산·키움 경기 시구자 나서

“박정원 두산 회장 맞힐 뻔했다”

팬들 사인·사진 요청 친절히 대응

이미지 확대 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 7일 서울 잠실구장에서 열린 키움 히어로즈와 두산 베어스의 경기에 앞서 시구를 하고 있다. 2026.6.7 연합뉴스

이미지 확대 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 7일 서울 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 키움 히어로즈의 경기에서 시구를 마친 뒤 관중석에서 맥주를 마시며 경기를 관람하고 있다. 2026.6.7 연합뉴스

세줄 요약 잠실 첫 시구, 스스로 끔찍했다는 평가

팬 사인·사진 요청 응대, 5만원권 사인

맥주보이 팁과 댄스 타임으로 분위기 주도

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“와일드 피치였다. 끔찍한 투구였다.”뭐든 잘할 것 같은 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)에게도 야구는 어려웠다. 7일 서울 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 키움 히어로즈의 경기에서 시구자로 나선 그가 자신의 투구에 대해 내린 평가다.황 CEO는 이날 KBO리그에서 첫 시구를 경험했다. 앞서 그는 2024년 미국과 대만 프로야구에서 시구자로 나선 바 있지만 한국에서는 이번이 처음이었다. 그가 경기장에 입장하는 것을 보기 위해 수백명의 팬이 경기장 주변에서 기다렸고, 모습을 드러내자 곳곳에서 이름을 외쳤다.황 CEO는 한글로 ‘젠슨 황’과 등번호 ‘93’이 적힌 유니폼을 입었다. 93은 엔비디아의 창립연도인 1993년을 뜻한다. 시구 지도는 두산의 외국인 투수 잭 로그가 맡았다.두산 구단주인 박정원 두산그룹 회장이 시타자로 함께했다. 박 회장은 두산의 창립연도인 1896년을 뜻하는 96번 유니폼을 입었다.황 CEO는 “여기 와서 정말 좋다”면서 “나와 가족들을 환영해 주셔서 감사하다”고 인사를 전했다. 이어 “엔비디아와 한국의 기술 산업은 함께 성장할 것”이라며 “여기에 치킨을 즐기기 위해 왔다. 치맥보다 좋은 것은 없다”고 유쾌하게 말했다.곧바로 시구가 이어졌고 그가 던진 공은 포물선을 그리며 박 회장 머리 위로 향했다. 박 회장은 고개를 숙여 공을 일단 피한 뒤 방망이를 휘둘렀다. 황 CEO는 “거의 그(박 회장)를 맞힐 뻔했다”고 웃었다.1루 관중석에 착석한 그는 팬들의 쏟아지는 사진과 사인 요청을 마다하지 않고 주변 관중석을 모두 돌며 남다른 팬서비스를 보였다. 팬들은 자신의 옷, 두산 유니폼, 책은 물론 5만원권에도 황 CEO의 사인을 받으며 특별한 순간을 기념했다. 황 CEO는 맥주보이에게 맥주를 사며 통 크게 5만원을 내밀기도 했다.3회 댄스 타임 때 전광판에 얼굴이 비치자 황 CEO는 춤까지 춰가며 팬들을 즐겁게 했다. 그는 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 주제곡인 ‘골든’(Golden)에 맞춰 몸을 움직였다. 이후에도 사인과 사진 요청이 지칠 정도로 쏟아졌지만 그는 미소를 잃지 않으며 팬서비스에 진심을 다했다.5회초 경기장을 떠나는 그를 향해 주차장에 모인 팬들은 그의 이름을 외치기도 했다. 황 CEO는 박 회장과 두산 야구단의 업적에 대해 이야기를 나눴다고 전했다. 그는 “두산의 위닝 시즌과 관련해 얘기했다”며 “두산이 왜 이렇게 야구를 잘하고, 어떻게 이렇게 많이 우승했는지에 대해서도 이야기를 나눴다”고 소개했다.이어 “한국에는 로봇 공학 분야에서 많은 일이 일어나고 있다”면서 “한국은 소프트웨어, 인공지능, 제조 분야에서 놀라운 역량을 자랑한다. 로봇 공학의 중심지”라고 말한 뒤 경기장을 떠났다.류재민 기자