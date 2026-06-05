소맥 제조한 최태원·고기 구운 구광모·골든벨 이해진

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젠슨 황과 홍대 ‘형님 저요’서 만찬

2차는 인근 BBQ 치킨서 ‘치맥’

이미지 확대 ‘화기애애’ ‘화기애애’

(서울=연합뉴스) 윤동진 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 서울 마포구 홍대 인근 삼겹살 음식점 ‘형님 저요’에서 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장과 ‘삼소(삼겹살·소주) 회동’을 하며 포즈를 취하고 있다. 2026.6.5

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이미지 확대 부인 로리 황과 함께 치킨집 찾은 젠슨 황 CEO 부인 로리 황과 함께 치킨집 찾은 젠슨 황 CEO

(서울=연합뉴스) 강태우 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 부인 로리 황이 5일 서울 마포구 비비큐(BBQ) 홍대입구점에서 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등과 대화하고 있다. 2026.6.5

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세줄 요약 젠슨 황, 국내 총수들과 삼겹살 만찬 회동

최태원 소맥 제조, 구광모는 직접 고기 구움

이해진 네이버페이 결제, 시민 식사비도 계산

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5일 열린 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 국내 주요 기업인들의 ‘삼소(삼겹살·소주)’ 회동에서는 총수들의 색다른 모습이 잇따라 눈길을 끌었다.황 CEO는 오후 서울 마포구 홍대입구역 인근 삼겹살집 ‘형님 저요’에서 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장과 만찬 회동을 가졌다.이날 참석자 가운데 맏형은 1960년생인 최 회장이었다. 이어 황 CEO(1963년생), 이 의장(1967년생), 구 회장(1978년생) 순이었다. 최 회장은 직접 소주와 맥주를 섞은 ‘소맥’을 제조하며 분위기를 이끌었다.황 CEO와 최 회장은 지난 1일과 2일 대만에서 열린 GTC 타이베이, 컴퓨텍스 행사에서 별도 회동을 가졌으며, SK하이닉스 부스 투어 중에도 추가 만남을 가지는 등 굳건한 ‘AI 동맹’ 관계를 이어오고 있다. 황 CEO는 이날 취재진에게 “저는 몇 달마다 한국에 다시 오고 싶다. 토니(최 회장의 영어 이름)가 저를 (맛있는 식당에) 데려가 준다”고 밝히며 친근감을 드러내기도 했다.특히 만찬 자리에서는 구 회장이 직접 집게를 들고 삼겹살을 굽는 모습이 포착됐다. 황 CEO는 구 회장에게 어깨동무를 하며 “He is a good friend(그는 좋은 친구다)”라고 말하는 등 화기애애한 분위기를 연출했다.식사 비용은 이 의장이 ‘네이버페이’로 결제한 것으로 알려져 눈길을 끌었다. 네이버페이의 오프라인 결제 단말기 ‘커넥트’를 통한 안면결제로 이뤄졌다. 그는 이날 회동 장소에 있던 시민들의 식사비까지 함께 계산했고, 현장에서는 시민들이 “네이버”를 연호하며 환호하기도 했다. 만찬 도중 이 의장은 황 CEO에게 깻잎쌈 싸는 법을 직접 보여줬고, 황 CEO는 이를 따라 하며 쌈을 싸 한입 베어 물었다.참석자들은 당초 2차로 인근 노래방으로 이동할 것으로 알려졌지만, 이후 ‘BBQ치킨 홍대입구점’으로 자리를 옮겼다. 이 자리에는 황 CEO의 부인 로리 황도 함께했다. 황 CEO는 이날 오후 김포공항 입국 직후 취재진과 만나 “한국식 바비큐를 정말 좋아한다. 치킨도 아주 좋아하고 삼계탕도 최고”라고 밝힌 바 있다.민나리·장진복 기자