젠슨 황 “한국은 e스포츠 발상지”…페이커에 선물도

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PC 라인업 ‘RTX 스파크’ 아키텍처 소개

페이커에 그래픽카드 지포스 RTX 5090 선물

이미지 확대 T1 만난 젠슨 황 CEO T1 만난 젠슨 황 CEO

(서울=연합뉴스) 윤동진 기자 = 엔비디아 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 5일 서울 마포구 T1베이스 캠프에서 ‘페이커’ 이상혁을 비롯한 e스포츠 구단 T1의 리그 오브 레전드(LoL) 선수단을 만나 ‘페이커’의 시그니처 포즈를 취하고 있다. 2026.6.5 [공동취재]

mon@yna.co.kr

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세줄 요약 젠슨 황, 한국 첫 일정으로 T1·페이커 방문

한국을 e스포츠 발상지·최적 시장으로 평가

차세대 AI PC 소개, RTX 5090 선물

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젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 한국을 찾아 첫 일정으로 프로게이머 ‘페이커’ 이상혁 선수 등 리그 오브 레전드(LoL) 프로게임단 T1을 만났다.황 CEO는 이날 오후 귀국 직후 서울 홍대입구 인근 T1 PC방에서 T1 선수단과 만나 “게임은 엔비디아의 출발점이었다”고 밝혔다.그는 또 “한국에 처음 방문했을 때 스타크래프트가 인기 게임이었는데, TV에서 다른 사람이 게임하는 모습을 시청하는 문화를 한국에서 처음 봤다”고 회고한 뒤 “한국은 e스포츠의 발상지”라고 강조했다.이어 “한국은 e스포츠에 최적의 시장”이라며 “한국은 오랫동안 제 마음속에 특별한 자리를 차지하고 있었다. 저희도 여러분의 열렬한 팬”이라고 전했다. 그러면서 “한국 게이머들은 이기기 위해 최고의 그래픽 처리 장치(GPU)를 선택했고, 그것이 바로 엔비디아 GPU였다”고 덧붙였다.차세대 인공지능(AI) PC 라인업인 ‘RTX 스파크(RTX Spark)’ 아키텍처를 소개하기도 했다. 황 CEO는 “완전히 새로운 세대의 PC 라인업이며, 이 아키텍처가 AI 시대를 열어줄 것이라고 믿는다”고 설명했다.아울러 황 CEO는 페이커와 대화를 나눈 뒤 사인을 한 차세대 플래그십 그래픽카드 지포스 RTX 5090을 선물했다.장진복 기자