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“대체 얼마인지 감도 안 온다” 젠슨황·페이커 사인한 ‘이것’ 당첨된 시민

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김소라 기자
김소라 기자
수정 2026-06-05 15:42
입력 2026-06-05 15:40
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젠슨 황·페이커 친필 사인 ‘지포스 RTX 5090’
추첨 통해 당첨된 시민…기념사진 촬영까지

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젠슨 황(가운데) 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 한국을 찾아 방한 첫 일정으로 서울 마포구 티원(T1) 베이스캠프를 찾았다. 황 CEO는 e스포츠 스타 페이커(왼쪽)와 함께 엔비디아의 최신 그래픽 카드 ‘지포스 RTX 5090’에 직접 사인한 뒤 추첨을 통해 현장에 있던 한 시민에게 선물로 증정했다. 자료 : MBC
젠슨 황(가운데) 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 한국을 찾아 방한 첫 일정으로 서울 마포구 티원(T1) 베이스캠프를 찾았다. 황 CEO는 e스포츠 스타 페이커(왼쪽)와 함께 엔비디아의 최신 그래픽 카드 ‘지포스 RTX 5090’에 직접 사인한 뒤 추첨을 통해 현장에 있던 한 시민에게 선물로 증정했다. 자료 : MBC


두 번째로 한국을 찾은 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 세계적인 e스포츠 스타 페이커(30·이상혁)과 만난 자리에서 한 시민의 뜻밖의 ‘횡재’를 누렸다. 두 사람이 직접 사인한 엔비디아의 최신 그래픽 카드를 선물받았은 것이다.

정보기술(IT) 업계에 따르면 이날 김포국제공항을 통해 한국을 찾은 황 CEO는 첫 일정으로 서울 마포구 T1(티원) 베이스캠프를 찾았다. T1 베이스캠프는 e스포츠 구단 T1이 직접 운영하는 PC방 겸 커뮤니티 공간이다.

e스포츠 팬들과 시민들은 ‘슈퍼스타’인 두 사람을 보기 위해 이날 오전부터 이곳에 몰려왔다. 황 CEO가 모습을 드러내자 팬들은 환호했고, 황 CEO는 팬들의 사인과 ‘셀카’ 요청에 응했다.

이어 페이커를 비롯한 T1 소속 게이머들과 만난 황 CEO는 “한국의 게이밍 문화가 지포스를 지금의 위치로 만들었다. 전적으로 한국 덕분”이라고 강조했다.

이날 눈길을 끈 건 엔비디아가 최초로 공개한 차세대 플래그십 그래픽카드인 ‘지포스 RTX 5090’이었다.

황 CEO와 페이커는 지포스 RTX 5090에 직접 사인했다. 황 CEO는 “전 세계 유일한 특별 에디션”이라며 “100만 달러의 가치가 있을지 모른다”고 말해 현장을 들썩이게 했다.

이어 현장을 찾은 방문객들에게 배부된 번호표를 뽑아 선물을 증정하는 과정에서 두 사람의 친필 사인이 담긴 RTX 5090은 한 시민에게 돌아갔다.
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해당 제품을 받게 된 시민은 황 CEO와 페이커와 함께 기념사진을 촬영하는 영광도 누렸다. 해당 제품은 국내에서 700만원선에 판매되고 있다.

김소라 기자
세줄 요약
  • 젠슨 황·페이커, T1 베이스캠프 방문
  • 지포스 RTX 5090에 친필 사인 진행
  • 추첨 당첨 시민, 사인 카드 수령 화제
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