“젠슨 황이 삼겹살 구워주나요” 이번엔 성수동 ‘삼소 회동’

구글에서 서울신문 먼저 보기

5일 성수동 삼겹살 식당서 회동

최태원·구광모·이해진 참석 전망

두산베어스 시구·네이버 사옥 방문도

이미지 확대 치킨 든 젠슨 황 엔비디아 최고경영자 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 30일 오후 서울 강남구 삼성역 인근 깐부치킨 매장에서 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 치킨 회동 중 밖으로 나와 시민들에게 치킨을 나눠주고 있다. 2025.10.30 공동취재

이미지 확대 치맥회동 후 기념촬영하는 세 기업 총수 이재용 삼성전자 회장(왼쪽부터)과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO), 정의선 현대차그룹 회장이 30일 오후 서울 강남구 삼성역 인근 깐부치킨 매장에서 치맥 회동을 마친 후 기념촬영하고 있다. 2025.10.30 뉴시스

세줄 요약 젠슨 황, 이번주 한국 방문 및 성수동 회동 관측

삼겹살 식당 가예약 보도, 최태원·구광모 참석설

두산 시구·네이버 1784 방문 등 일정도 거론

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

글로벌 인공지능(AI) 반도체 열풍을 이끄는 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 이번주 중 한국을 찾을 것으로 알려지면서 제2의 ‘치맥 회동’에 대한 기대감이 커지고 있다.업계에서는 황 회장이 경기 성남시 네이버 1784 사옥을 방문하고 두산베어스의 홈 경기에 시구자로 나설 것이라는 관측이 나온 데 이어, 서울 최고의 ‘핫플’로 떠오른 성수동에서 ‘삼소(삼겹살·소맥)’ 회동을 할 것이라는 보도마저 나왔다.연합뉴스는 1일 황 CEO가 오는 4일 저녁 한국에 입국해 이튿날부터 국내 주요 기업 총수들과 만나는 등 본격적인 방한 일정을 시작한다고 보도했다.업계와 투자자들의 시선은 제2의 ‘치맥 회동’에 쏠리고 있는데, 연합뉴스에 따르면 엔비디아 측은 5일 저녁 시간대 서울 성동구 성수동의 한 삼겹살 식당에 가예약을 해놓은 상태이며 해당 식당의 5일 오후 6시 이후 시간대는 예약이 마감됐다.이번 회동에는 최태원 SK그룹 회장과 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장이 참석하며, 이재용 삼성전자 회장은 해외 일정이 있어 참석이 어려운 것으로 전해졌다.이번 회동이 성사된다면 ‘치맥 회동’을 잇는 ‘삼소 회동’이 될 것으로 보인다. 황 CEO는 평소 서민들이 즐겨찾는 식당에서 격의없는 식사를 즐겨왔으며, 이들 식당에서 주요 기업 총수들과의 만남도 이어왔다.‘슈퍼스타’인 황 CEO가 서울 최고의 ‘핫플’인 성수동에 등장한다는 점에서 지난 ‘치맥 회동’을 잇는 화제몰이가 예상된다.지난해 10월 서울 강남구 삼성동에서 열린 ‘치맥 회동’ 당시에는 황 CEO가 매장 내에 있던 모든 테이블에 ‘골든벨’을 울렸고, 매장 밖에 모여있던 시민들에게 직접 치킨을 나눠주기도 했다.회동이 이뤄진 ‘깐부치킨’은 이후 전국 대부분 지점에 손님이 몰리고, 증시에서는 치킨 및 닭고기 관련주가 오르는 기현상도 벌어졌다.성수동은 국내외 유명 브랜드들의 팝업스토어가 몰리며 글로벌 트렌드를 엿볼 수 있는 곳이며, 정보기술(IT) 스타트업들이 속속 자리잡은 곳이다. 또한 국내 MZ세대는 물론 해외 관광객들도 1순위로 찾는 곳이라는 점에서 상당한 인파가 예상된다.그밖에 황 CEO는 5일부터 7일까지 서울 잠실종합운동장에서 열리는 두산 베어스와 키움 히어로즈의 3연전 중 한 경기에 시구자로 마운드에 오르는 방안을 추진 중인 것으로 알려졌다.또 경기 성남시 분당구 네이버 1784 사옥을 찾아 AI 인프라와 소버린 AI, 피지컬 AI 등 AI 생태계 전반에서의 협력 강화를 논의한다는 보도도 나왔다.김소라 기자