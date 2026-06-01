[서울데이터랩]6월 1일 암호화폐 시총 상위종목 동향

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세줄 요약 비트코인·이더리움 약세, 상위권 혼조세

테더·유에스디코인 보합, 거래대금 확대

스텔라루멘·톤코인·하이퍼리퀴드 급등

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1일 1시 기준 암호화폐 시가총액 상위 종목들은 전반적으로 혼조세를 보였다. 대장주 비트코인은 1억 1167만 원으로 집계됐고 시가총액은 2237조 6271억 원을 기록했다. 24시간 등락률은 -0.54%, 최근 1주일 기준으로는 -4.29%였다. 24시간 거래량은 28조 4365억 원으로 나타났다.시가총액 2위 이더리움은 304만 2916원에 거래되며 24시간 동안 1.19% 하락했다. 시가총액은 367조 2350억 원, 거래량은 16조 6233억 원이다. 3위 테더는 1514원으로 사실상 보합권을 유지했고, 시가총액은 285조 30억 원, 24시간 거래량은 79조 9742억 원으로 집계됐다. 6위 유에스디코인도 1515원으로 안정적인 흐름을 이어갔고, 20위 다이 역시 1515원 수준에서 큰 변동이 없었다.주요 알트코인에서는 비앤비가 106만 5720원으로 24시간 기준 4.75% 하락했지만 최근 1주일 기준으로는 7.12% 상승해 상대적 강세를 유지했다. 리플은 2015원으로 1.04% 내렸고, 솔라나는 12만 5060원으로 0.75% 하락했다. 트론은 530원으로 24시간 기준 1.33% 상승하며 상위권 종목 가운데 비교적 견조한 흐름을 보였다. 도지코인은 153원으로 0.18% 하락했다.상위 10위권 밖에서는 개별 종목 장세가 뚜렷했다. 9위 하이퍼리퀴드는 11만 979원으로 24시간 6.40%, 최근 1주일 18.89% 올라 강한 상승세를 나타냈다. 19위 톤코인은 3045원으로 24시간 8.96%, 1주일 12.61% 상승했다. 13위 스텔라루멘은 399원으로 24시간 9.01%, 최근 1주일 78.70% 급등하며 가장 두드러진 상승폭을 기록했다.반면 약세 종목도 적지 않았다. 11위 지캐시는 86만 8926원으로 24시간 5.49% 올랐지만 최근 1주일 기준으로는 11.90% 하락했다. 모네로는 54만 4528원으로 24시간 2.97%, 비트코인 캐시는 45만 5869원으로 0.95% 각각 내렸다. 캔톤 네트워크는 236원으로 24시간 0.99% 상승했으나 최근 1주일 기준으로는 5.79% 하락했다.시가총액 기준으로는 비트코인과 이더리움의 양강 구도가 여전히 뚜렷했다. 비트코인 시총은 2237조 6271억 원으로 2위 이더리움의 367조 2350억 원을 크게 앞섰다. 이어 테더 285조 30억 원, 비앤비 143조 6426억 원, 리플 124조 8979억 원, 유에스디코인 115조 106억 원 순으로 집계됐다.거래대금 측면에서는 스테이블코인의 존재감도 확인됐다. 테더의 24시간 거래량은 79조 9742억 원으로 가장 많았고, 비트코인 28조 4365억 원, 이더리움 16조 6233억 원, 유에스디코인 9조 389억 원이 뒤를 이었다. 투자자 자금이 변동성 자산과 달러 연동 자산 사이를 오가며 시장 방향을 탐색하는 흐름으로 읽힌다.이날 시장은 상위 종목 전반의 단기 조정 속에서도 일부 알트코인과 스테이블코인이 각기 다른 역할을 하며 차별화된 흐름을 보인 것으로 요약된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자