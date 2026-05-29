LGU+ “5G·LTE 요금제 통합”… 2만원대 카톡·유튜브 무제한

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요금제 53종서 18종으로 단순화

전세계 100개국서 5G 로밍 제공

청소년 요금, 청년제로 자동 변경

세줄 요약 5G·LTE 통합요금제 국내 최초 도입

53종 요금제 18종으로 대폭 단순화

2만8000원대부터 데이터 안심 무제한

2026-05-29 B3면

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LG유플러스가 다음달 1일부터 국내 이동통신사 중 최초로 5G와 LTE의 네트워크 구분을 없앤 통합요금제를 출시한다. 또 기존에 53종이던 요금제를 18종으로 단순화한다.LG유플러스는 28일 5G·LTE 통합요금제 ‘데이터플랜’ 및 ‘플러스플랜’, 세그(고객층)형 혜택 자동 적용, 모바일·인터넷 결합 올인원, 5G 로밍 커버리지 확대 등을 핵심으로 하는 요금제 개편안을 발표했다.LG유플러스는 지난해 새 브랜드 철학으로 제시한 ‘심플리 유플러스’를 바탕으로 요금제와 혜택 구조가 복잡하다는 불편사항을 반영해 개편했다. 장준영 마케팅그룹장은 이날 기자간담회에서 “불필요한 것을 걷어내고 핵심만 뾰족하게 남기는 ‘심플’의 본질은 기능을 줄이는 것이 아니라 고객이 판단하는 시간을 줄여주는 것”이라며 “기술 중심의 경쟁을 넘어 고객의 불편사항을 해결하는 데 집중했다”고 설명했다.먼저 통합요금제는 5G나 LTE 등 네트워크 종류와 상관없이 이용자가 데이터 제공량과 속도를 기준으로 요금제를 고르는 방식이다.통합요금제에서는 가장 낮은 월 2만 8000원의 ‘데이터플랜 300MB’ 요금제부터 데이터 안심옵션(QoS)이 적용돼 데이터가 소진된 이후에도 데이터를 무제한으로 이용할 수 있다. 데이터 전송 속도는 느려지지만 끊김 없이 카카오톡이나 일반 화질의 유튜브 시청 정도는 가능하다는 것이 LG유플러스의 설명이다. 기존에는 고객이 네트워크 유형과 연령에 맞춰 혜택을 일일히 선택해야 했고, 매월 주어진 일정 데이터를 다 쓰면 추가 과금이나 속도 제한이 있었다.세그형 혜택 자동 적용은 연령과 이용 특성에 맞춰 혜택이 자동 적용되는 구조다. 기존에는 청소년이 성인이 되면 청년용 요금제를 찾아 다시 가입해야 했지만 앞으로는 별도 신청 없이 청년층 혜택이 적용된 요금제로 자동 변경된다.‘모바일·인터넷 결합 올인원’은 모바일과 인터넷을 각각 가입한 뒤 별도로 결합을 신청해야 했던 기존 가입 절차를 하나로 통합했다. 고객은 한 번의 가입으로 유·무선 서비스와 결합 혜택을 함께 적용받을 수 있고, 분산돼 있던 할인·혜택 구조도 한 번에 확인할 수 있다. 로밍 서비스도 확대돼 전 세계 100개국(자치령 포함)에서 5G 로밍을 제공한다. 5G 스마트폰을 이용하는 고객이라면 해외에서도 국내와 동일하게 별도 설정 없이 안정적인 통신 서비스를 이용할 수 있다.곽소영 기자