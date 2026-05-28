[포토] 인간과 로봇이 함께하는 패션쇼

“여자는 욕심 많아” 떨어뜨린 돈 주운 여학생에 ‘성차별 발언’ 교장 “직무정지”…홍콩 공

치어리더가 여고 교복을?…“여고생 이미지 소비” vs “공연 의상일 뿐”

“심형래는 ‘헐크’라고 했는데” 뜬금없이 ‘탱크’ 자막 넣은 KBS 발칵

“서소문 사고 호재” 문자 공개 주진우, ‘허위사실 공표’ 혐의로 고발당해…“맞고발로 실태

“결혼 후 비정상적으로 살 빠져”…43㎏ 된 신지, 정신적 스트레스 고백

“男화장실 점령한 아줌마들” 남성 뒤에 당당히 줄 서…성추행 아닌가요?

‘3명 사망’ 서소문 사고에 “호재입니다!” 문자…정원오·정청래 경찰에 고발당해

“좌파 없는 나라 살고파”…신혼여행 떠난 최준희, 스타벅스 컵 든 인증샷 공개

김현이 기자 주주환원에 진심인 방경만… KT＆G 주가도 날았다

김가현 기자 워킹맘은 눈치, 돌봄 대기 수개월… “돈보다 인프라 지원을”

서진솔 기자 “변시 준비도 벅차”… AI 진격에도 제대로 된 커리큘럼 없는 로스쿨

유용하 과학전문기자·장진복 기자 “100번 실패해도 101번째 성공하도록… K과학에 과감 투자를”

김예슬·황비웅 기자 관리급여 도입·5세대 실손… 비급여 진료 ‘수술대’ 오른다

실손, 다시 다수를 위한 제도로

김예슬·황인주·이승연 기자 “영국은 취약층에 투자 자문 바우처… ‘모두의 성장’ 기회 넓혀야”

김희리·김주환·서진솔 기자 “보완수사권, 검찰 ‘권한’ 아닌 ‘의무’… 없애기보다 정교한 통제를”

보완수사 리포트-진술 너머의 진실을 찾아서

가정용 로봇, 특이점이 온다

글·사진 박상준 여행작가 시골의 초록 낭만… 멍 하니 스며드네

박성국 문화체육부 기자 피맛 뒤 그 단맛을 향해 올랐다, ‘천국의 다리’

오경진 문화체육부 기자·문학평론가 지워지지 않는 ‘오월의 핏자국’… 살아 낸 문장으로 치르는 장례

오경진의 폐허에서 무한으로

박상연·명종원 기자 “‘돈만 주면 다 된다’ 성착취에 무감한 사회, 10대 피해 점점 늘어”

소녀에게, 메시지가 도착했습니다

유승혁 기자·이지 수습기자 35%의 협상력·1%의 체념…삼성 타결 뒤 번진 중소기업 한숨

박효준·강동용 기자 시도지사 선거 토론회 한 번 하고 끝?…‘최소 3회 보장’ 법안 발의

김현이 기자 “3년에 공장 하나씩” 꿈이 현실로…‘K뷰티 왕국’ 이끈 코스맥스 회장의 집념

정연호 기자 “엄마, 그러면 죽어!” 이웃집 아이가 들은 그날 밤 소름 돋는 아이 목소리의 주인공은?

듣는 그날의 사건현장

김경두 기자 주식 손실 났는데 세금 내라고?…서학개미가 봐야 할 ‘양도세 가이드’

국세청이 알려주지 않는 ‘세테크’

해남 김예슬 기자 “검은 반도체에 600억 베팅”… 생산적 금융 뜬다

이주원 기자 통일부가 쏘아올린 ‘평화적 두 국가’…현실 인정인가, 헌법 위반인가

도쿄 명희진 특파원 日자민당 ‘의원 그룹’ 다시 꿈틀… 총리 주무르는 ‘파벌’ 부활인가

세종 강주리 기자 “곧 떼로 난다” 장관까지 나선 러브버그 방제…왜 수도권에 퍼졌나

유규상 기자 문밖 나서 도전해보고, 정원 그려보고…삶의 활력 ‘이곳’서 충전하세요

김주연 기자 박종철 열사, 그리고 도시빈민·고시촌을 기억하는 길

[마강래의 도시 톡] ‘고무줄 도시계획’이 더 절실해지는 이유 / 마강래 중앙대 도시계획부동산학과 교수

[양창섭의 클래식 한마디] 포도밭과 구두 상자 / 양창섭 음악칼럼니스트

[열린세상] 민주주의의 꽃, 선거는 만능일까 / 우윤근 법무법인(유)광장 고문·전 러시아 대사

[김정인의 역사프리즘] 지방자치제, 독재의 방패에서 민주주의 보루로 / 김정인 춘천교대 교수

[우석훈의 청년이 행복한 나라] 학교는 공장이 아니다 / 우석훈 경제학자

[데스크 시각] 다 주거나 안 주거나 / 이영준 경제정책부장

[홍희경의 탐구] 미국 0%·유럽 17%·한국 30%… 우리만 ‘게임 수수료’ 못 깎았다 / 홍희경 논설위원

행사명에 포함된 숫자는 무엇인가?

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28일 서울 강동구 갤럭시 로봇파크에서 피지컬 인공지능(AI) 행사인 ‘마하33 : 피지컬 AI 패션쇼’가 진행되고 있다.연합뉴스

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