경제 IT·인터넷 [포토] 인간과 로봇이 함께하는 패션쇼 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/IT/2026/05/28/20260528800005 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-28 17:47 입력 2026-05-28 17:45 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 10 이미지 확대 28일 서울 강동구 갤럭시 로봇파크에서 피지컬 인공지능(AI) 행사인 ‘마하33 : 피지컬 AI 패션쇼’가 진행되고 있다. 2026.5.28 연합뉴스 이미지 확대 28일 서울 강동구 갤럭시 로봇파크에서 피지컬 인공지능(AI) 행사인 ‘마하33 : 피지컬 AI 패션쇼’가 진행되고 있다. 2026.5.28 연합뉴스 이미지 확대 28일 서울 강동구 갤럭시 로봇파크에서 피지컬 인공지능(AI) 행사인 ‘마하33 : 피지컬 AI 패션쇼’가 진행되고 있다. 2026.5.28 연합뉴스 이미지 확대 28일 서울 강동구 갤럭시 로봇파크에서 피지컬 인공지능(AI) 행사인 ‘마하33 : 피지컬 AI 패션쇼’가 진행되고 있다. 2026.5.28 연합뉴스 이미지 확대 28일 서울 강동구 갤럭시 로봇파크에서 피지컬 인공지능(AI) 행사인 ‘마하33 : 피지컬 AI 패션쇼’가 진행되고 있다. 2026.5.28 연합뉴스 이미지 확대 28일 서울 강동구 갤럭시 로봇파크에서 피지컬 인공지능(AI) 행사인 ‘마하33 : 피지컬 AI 패션쇼’가 진행되고 있다. 2026.5.28 연합뉴스 이미지 확대 28일 서울 강동구 갤럭시 로봇파크에서 피지컬 인공지능(AI) 행사인 ‘마하33 : 피지컬 AI 패션쇼’가 진행되고 있다. 2026.5.28 연합뉴스 이미지 확대 28일 서울 강동구 갤럭시 로봇파크에서 피지컬 인공지능(AI) 행사인 ‘마하33 : 피지컬 AI 패션쇼’가 진행되고 있다. 2026.5.28 연합뉴스 이미지 확대 28일 서울 강동구 갤럭시 로봇파크에서 피지컬 인공지능(AI) 행사인 ‘마하33 : 피지컬 AI 패션쇼’가 진행되고 있다. 2026.5.28 연합뉴스 이미지 확대 28일 서울 강동구 갤럭시 로봇파크에서 열린 ‘MACH33 : 피지컬 AI 패션 쇼’에서 로봇 패션쇼가 진행되고 있다. 2026.05.28. 뉴시스 28일 서울 강동구 갤럭시 로봇파크에서 피지컬 인공지능(AI) 행사인 ‘마하33 : 피지컬 AI 패션쇼’가 진행되고 있다. 연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 행사명에 포함된 숫자는 무엇인가? 28 33