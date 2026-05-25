[서울데이터랩]5월 25일 암호화폐 시총 상위종목 동향

세줄 요약 비트코인 시총 1위 유지, 강보합 흐름

이더리움·리플·솔라나, 24시간 약세

하이퍼리퀴드·지캐시, 단기 급등세

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

암호화폐 시가총액 상위 종목 가운데 비트코인이 1위를 유지하며 시가총액 2328조 9846억원을 기록했다. 25일 1시 기준 비트코인 가격은 1억 1625만원으로 24시간 전보다 0.35% 올랐고, 1주일 기준으로는 0.062% 상승했다. 24시간 거래량은 32조 2721억원으로 집계됐다.시가총액 2위 이더리움은 381조 7233억원, 가격은 316만 2958원으로 나타났다. 24시간 등락률은 -1.08%, 1주일 등락률은 -1.11%로 비트코인 대비 약세를 보였다. 3위 테더는 시가총액 286조 1293억원, 24시간 거래량 76조 813억원을 기록했다. 스테이블코인 특성상 가격은 1508원 수준에서 움직였고, 24시간 변동률은 0.013%였다.4위 비앤비는 시가총액 133조 5924억원으로 1주일 동안 2.02% 상승했다. 5위 리플은 시가총액 125조 6934억원, 가격 2031원으로 24시간 기준 -1.05%, 1주일 기준 -3.39%를 기록했다. 6위 유에스디코인은 시가총액 115조 4169억원으로 가격 변동이 제한적이었으며, 7위 솔라나는 시가총액 74조 910억원, 가격 12만 8163원으로 24시간 -1.01%를 나타냈다.이 밖에 8위 트론은 시가총액 52조 1127억원으로 24시간 0.29%, 최근 1주일 2.01% 상승했다. 9위 도지코인은 시가총액 23조 7715억원으로 1주일 기준 -4.20% 하락했다. 10위 하이퍼리퀴드는 시가총액 23조 6291억원, 가격 9만 3001원으로 24시간 2.18%, 1주일 35.46% 급등하며 상위 종목 중 가장 두드러진 상승세를 보였다.11위 지캐시도 강한 흐름을 보였다. 지캐시는 시가총액 16조 4118억원, 가격 98만 3234원으로 24시간 2.41%, 1주일 22.85% 상승했다. 반면 15위 비트코인 캐시는 1주일 -10.47%, 20위 톤코인은 -8.07%를 기록해 상대적으로 부진했다. 17위 캔톤 네트워크는 1주일 6.61%, 14위 모네로는 2.86% 올라 일부 종목에서는 순환매 양상도 감지됐다.스테이블코인인 테더, 유에스디코인, 다이는 모두 달러 페그에 가까운 흐름을 이어갔다. 테더는 1508원, 유에스디코인은 1510원, 다이는 1509원 수준에서 거래됐다. 변동성 측면에서는 대형 스테이블코인이 시장의 유동성 축 역할을 지속하는 모습이다.전체적으로 시가총액 상위권에서는 비트코인이 강보합을 유지한 가운데 이더리움과 리플, 솔라나 등 주요 알트코인은 24시간 기준 약세를 보였다. 다만 하이퍼리퀴드와 지캐시처럼 일부 종목은 단기 급등세를 나타내며 종목별 차별화가 뚜렷했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자